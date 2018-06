Mensaje del Gobernador del Estado:

Me he encontrado con varias maestras y maestros, que me han dicho que cuándo vamos a pagar el incremento salarial y los retroactivos.

Le pedí al Secretario de Finanzas y al de Educación que se reunieran, y quiero hacer el siguiente anuncio: el incremento a los docentes estatales se va a pagar de la siguiente manera.

La primera quincena del mes de junio se pagará con los nuevos sueldos que incluyen el incremento ya.

En la segunda quincena del mes de junio, se pagará el retroactivo de enero a mayo del incremento salarial.

De igual manera, en la segunda quincena del mes de junio, se pagará el concepto correspondiente a la Compensación Única Nacional.

Ese es el calendario de pagos, va de acuerdo al calendario federal, y yo espero que, en el momento oportuno, los maestros reciban su pago, que será en total una derrama de casi 430 millones de pesos, en el estado de Veracruz.

