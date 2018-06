Libertad De Expresión el Legítimo Derecho a Expresarnos Con Responsabilidad,

Con un emotivo acto protocolario, en donde tuvieron la oportunidad de expresarse libremente representantes de las distintas organizaciones y asociaciones de periodistas de ésta región, así como el respetuoso minuto de silencio de los presentes, en memoria de sus compañeros caídos en el cumplimiento de su deber informativo y que por circunstancias de salud han dejado de existir, se llevó a cabo la conmemoración del Día de La Libertad de Expresión en éste municipio, de la que fueron partícipes también, las autoridades pozarricenses.

En el atento discurso ofrecido a los comunicadores, se mencionó que, la frase libertad de expresión, resulta fácil, lo complicado, a lo largo de la historia, ha sido lograr el que todos podamos entender que tenemos el legítimo derecho a expresarnos, con responsabilidad, pero sobre todo hacer de la libertad de expresión, un instrumento mediante el cual se puedan construir mejores ciudadanos.

Reconociendo a su vez, que la libertad de expresión, ha enfrentado diversas dificultades para poder consolidarse, sin embargo, en muchos hechos históricos, ha sido el primer instrumento al que se recurre para poder generar mejores condiciones de libertad e igualdad entre las personas, que observan condiciones limitativas para su desarrollo.

En ése sentido, se señaló que, la lucha por conservar la libertad de expresión, no ha sido fácil, aún hoy en día, se enfrentan intentos que incluso podrían ser calificados como siniestros, por aquellos a los que no les conviene que el pueblo pueda expresarse, a los que les interesa confundir el entendimiento humano, y que recurren hasta el miedo, para influir en el ciudadano, de tal forma que el libre pensamiento no pueda consolidarse.

Sin embargo, se apuntó, no dejar de reconocer el hecho de que quienes defienden la libre expresión, están obligados a su vez, a ser más responsables en el ejercicio de la misma, y no confundir o tergiversar este derecho con una actitud egoísta o mal intencionada, pues ello, sólo genera confusión y enconos, no abona a la construcción de mejores ambientes de entendimiento, de igual manera hubo pronunciamientos a favor de una constante preparación, un análisis de la conciencia de responsabilidad, y también estar debidamente actualizados ante el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Posteriormente, a nombre del Frente de Comunicadores del Norte del Estado, el foto reportero, con más de 35 años de experiencia, Maurilio Lozano Peralta, recordó a aquellos compañeros de la región, que han caído trágicamente, y cuyos casos siguen aún sin ser resueltos, Raúl Gibb Guerrero, fallecido el 8 de abril del 2005, Manuel Torres González, 14 de mayo del 2016, y recientemente a Leobardo Vázquez Atzin, fallecido apenas el pasado, 21 de marzo, también hizo mención de los que por condiciones de salud, se nos han adelantado en el camino, Felipe Márquez Alfaro, Luis González Romero, Ramón Benítez Rosas, “los recordamos con respeto”.

Finalmente, también dieron su mensaje, a nombre de los Comunicadores Unidos del Norte de Veracruz “CUNVER”, Benjamín Portilla Solís, y por parte de la Asociación Civil, Reynaldo de Jesús García Pérez hizo uso de la palabra Leonardo Martínez de Luna, por último, se guardó un minuto de silencio en honor a los periodistas que han trascendido de éste plano terrenal.