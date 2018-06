Impulsará Nora Lagunes recursos para infraestructura educativa

· Apoyará la estrategia “Más Educación, Mejor Porvenir”

· Pide a la población no dejarse engañar por quienes ofrecen dádivas

La candidata a diputada local del distrito XVIII de Huatusco, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, impulsará desde el Congreso local que se destine mayor presupuesto a la educación.

La abanderada de la coalición Por Veracruz al Frente señaló que desde la Cámara de Diputados apoyará la estrategia “Más Educación, Mejor Porvenir”, que propone el candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez, en la que se van a invertir recursos para la infraestructura educativa, equipamiento, apoyo para la profesionalización de los maestros y estímulos para la educación.

Al recorrer las localidades de Mata de Indio, Mata Obscura, Naranjos, Cosolapa, Tecomatla, Rincón de Calcahualco y Tlapala del municipio de Totutla pidió a la población de las altas montañas reflexionar su voto y no dejarse engañar por aquellos que ofrecen dádivas durante el proceso electoral, porque sólo juegan con la necesidad de la gente.

“Este 1 de julio no hay pretexto para no salir a votar, es la oportunidad de continuar con el cambio que inicio el Estado hace más de un año”, expresó la próxima legisladora local por Huatusco.