RAQUEL BONILLA Sigue avanzando y recorriendo los Municipios del 05 Distrito.

El cambio debe ser verdadero y rotundo, las necesidades son demasiadas, ya no podemos continuar perdiendo el tiempo en promesas, tenemos que actuar, estar en la misma sintonía y defender nuestro derecho y hacerlo valer, los mismos personajes, las mismas promesas y las eternas dadivas, ya no convencen a los ciudadanos, así lo menciono Raquel Bonilla candidata a la Diputación Federal por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, durante su recorrido por las colonias de Poza Rica, Chapultepec y Mecánicos de Piso, donde fue bien recibida y la motivaron a no desistir, augurándole un triunfo contundente con todo el apoyo del 05 distrito.

Los habitantes de estas colonias dijeron estar conscientes de la importancia de su participación en este proceso y prometieron a la candidata de MORENA salir a votar y defender su decisión. Por el bien de nuestros hijos, por un futuro prometedor y porque queremos a México, estamos con Obrador, la decisión está tomada, vamos con todos de la Coalición, queremos ser parte de este cambio, y sabemos que las nuevas generaciones lo van a agradecer, porque no estamos actuando de manera egoísta, nos preocupamos por regenerar todo el país y juntos lo vamos a lograr, así le manifestaron a Raquel Bonilla los vecinos de las colonias Chapultepec y Mecánicos de Piso en Poza Rica.

De igual manera la candidata por el 05 distrito a la Diputación Federal, visito Jiliapa Segundo y José María Cardel de Tihuatlán llevando sus propuestas y avanzando sin parar, donde continua sumando simpatizantes a este movimiento que nadie detiene.