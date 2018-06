GESTIONARÉ RECURSOS Y ACCIONES SOCIALES A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL: LORENZO ARROYO

* Trabajaré con responsabilidad en un proyecto compartido con la ciudadanía de Tulancingo.

* Tiene contemplado ampliar el radio de vinculación para gestionar más donaciones, patrocinios o intercambios

“La globalización es un proceso que comprende aspectos económicos, empresariales, sociales, tecnológicos, políticos y culturales al que no es ajeno Tulancingo”, comentó Lorenzo Arroyo Márquez, candidato a diputado local del PRI por el distrito XI, por lo que al resultar ganador en las próximas elecciones del 1 de julio, una de las actividades que tendrá contemplada, será ampliar las gestiones para obtener recursos referentes a los rubros arriba mencionados, con la finalidad de que se incrementen los beneficios para la gente que vive en el municipio.

Lorenzo Arroyo comentó su punto de vista de la gestión y su aplicación, “debe ser prioritaria. Me considero una persona que sabe hacer gestión, lo hemos hecho a través de la sociedad civil organizada con muy buenos resultados, y por supuesto que es una actividad que no dejaré de hacer desde el Congreso del Estado de Hidalgo. Hoy no debemos contar solamente con los recursos del estado, ni solamente con las partidas presupuestales, tenemos que ir a tocar puertas a diferentes puntos, no solamente de México, sino de otros países, para poder atraer aquí a Tulancingo, no solamente los recursos sino también, este tipo de motivaciones para los jóvenes, para los adultos mayores, a través del arte, a través de festivales, congresos, campeonatos, que motiven siempre la estructura social, y fortalezcan lo más importante que es el bienestar y la seguridad de la familia”.

Tulancingo es una población que históricamente se ha vinculado con diversas personalidades, instituciones, organizaciones y localidades, tanto del país, como del extranjero, para trabajar de manera conjunta, ya sea desde la sociedad civil o de manera institucional, con la finalidad de traer programas de apoyo para la salud, dirigidos a la gente del municipio, aplicación de recursos económicos en obras, entre otros beneficios; por lo que Lorenzo Arroyo tiene contemplado ampliar el radio de vinculación para gestionar más donaciones, patrocinios o intercambios.

El candidato agregó que se compromete a trabajar por un mejor municipio y un mejor futuro, con voluntad de luchar por las aspiraciones y necesidades de los individuos y las familias, además considera que la participación ciudadana será decisiva para alcanzar las metas establecidas, por lo que invita a los jóvenes, padres de familia y adultos mayores a ser parte de este proceso, de forma individual o como parte de alguna organización o asociación, lo importante será trabajar con responsabilidad en un proyecto compartido, para darle otro rumbo a Tulancingo, al confirmar que la honestidad transforma.