Los jóvenes también tenemos capacidad y queremos un mejor país: RAQUEL BONILLA

Continúa Raquel Bonilla su recorrido por el 05 Distrito, sumando conciencias, dispuestas a realizar el cambio verdadero. La candidata a la Diputación Federal por la Coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA, manifestó sentirse orgullosa de participar en este proceso, que marcará el rumbo del país.

No es nada fácil, pero estoy preparada para enfrentar este reto, tengo la confianza y el apoyo que me brinda, Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, estoy comprometida con los ciudadanos del 05 distrito, en nuestro andar, nos manifiestan sus necesidades y prioridades, pero también están conscientes que no solo es el distrito, que es el país entero, que ha sido saqueado, por ello están interesados en nuestro proyecto, así lo expresó RAQUEL BONILLA.

Muestras de cariño y apoyo le brindaron a la candidata por la coalición formada por MORENA, PT Y PES, en su visita por la Colonia Agustín Lara de Poza Rica y acompañada por Carola Viveros Diputada Local con licencia. Los vecinos le manifestaron su admiración por ser una mujer joven y trabajadora, de palabra, comprometida con sus ideales y principios, “sabemos quién eres, te conocemos por ser una persona íntegra” necesitamos el ímpetu de la juventud que nos represente en el congreso, ya basta de siempre los mismos personajes, terminan un puesto público y ya se están candidateando para otro, por eso no avanzamos, siempre los mismos, pero ya estamos cansados de solo ser utilizados y después olvidados. Es necesario este cambio y ya está decidido, todos JUNTOS HAREMOS HISTORIA, fueron las impresiones expresadas a RAQUEL BONILLA.