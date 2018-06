COMUNICADO DE PRENSA: LIDIA GARCÍA

Mi hijo Alberto Isaac Téllez García trabaja en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo como agente del Ministerio Público y ayer, alrededor de las tres de la tarde, al salir de su oficina para checar la salida de su jornada laboral, se acercaron dos agentes estatales para decirle que tenían una notificación relacionada con su vehículo, el cual tenía un presunto reporte como sospechoso.

Sin ninguna objeción les permitió hacer la revisión abriendo la cajuela pero llegaron de improviso otros cuatro agentes, quienes de manera violenta abrieron las puertas del lado del copiloto y dijeron que había droga y un arma.

En ese momento fue detenido y trasladado a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) y hasta las 7 de la noche le permitieron hacer la primera llamada y fue cuando su familia tuvimos conocimiento de este hecho.

A partir de esa hora, toda mi familia nos centramos en armar la defensa de un grave montaje para acusar a mi hijo mayor de un delito que no cometió; sin duda esta errónea estrategia del gobierno estatal para dañar mi candidatura a la diputación federal por el Distrito VI con cabecera en Pachuca, es una flagrante violación a los derechos más elementales de Isaac, es un ataque político en el marco de una contienda electoral donde llevo 20 puntos de ventaja respecto a la candidata del PRI y sus aliados, de acuerdo con las encuestas.

Isaac es un joven abogado de 42 años de edad, quien ingresó a la procuraduría hace más de 15 años por méritos propios a través de un programa de abatimiento al rezago; luego fue secretario de agente del Ministerio Público y de ahí ascendió para ser agente del Ministerio Público, y actualmente está en la mesa de delitos contra la tortura. Isaac, al igual que el resto del personal, son sometidos a exámenes de control y confianza cada 6 meses por parte de autoridades federales y en ninguna ocasión tuvo observación alguna que pudiera poner en duda su honestidad.

Es abogado, está casado y es un funcionario con una trayectoria impecable, que se ganó la responsabilidad con su trabajo, demostrando no solo capacidad en el aspecto técnico profesional, sino por su conducta ética en la aplicación de la ley.

Nadie que lo conoce puede creer esta acusación que le fabricaron porque son muchas las personas que han puesto a prueba su honestidad y su conducta intachable.

Soy profesora desde hace más de 30 años, soy abogada, soy líder del sindicato de personal académico, soy candidata y esto es un ataque político. Mi familia y yo tenemos todos los elementos para defender la inocencia y honorabilidad de nuestro hijo.

Confiamos en el trabajo de la PGR y su estricto apego a la legalidad, resguardando en todo momento los derechos humanos de Isaac.

Tenemos la certeza de que esto es un montaje para fabricar un delito que no existe y por ello hago un enérgico llamado al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, para que se conduzca con respeto a la legalidad, sacando las manos de este proceso electoral, ya que poco abona a la estabilidad política y social de nuestro estado.

Esto es una canallada, quiso pegarme en lo que más nos duele a las madres de familia, nuestros hijos, pero sé quién es Isaac y él está muy tranquilo; confío en que ninguna autoridad de este estado, mucho menos federal permitirá tal atropello.

Me dirijo además al secretario Ejecutivo de la Política Pública Estatal, Israel Félix Soto, para decirle que es reprochable el uso faccioso de las instituciones en contra de las y los candidatos de Morena.

La verdad y la ley están de nuestro lado, con eso mi familia, los abogados y yo vamos a defender a mi hijo.

A la ciudadanía les digo que, si con esta canallada pretenden bajarme de la contienda, tampoco lo lograrán, estoy firme y respaldada con todo un equipo que no bajará el ritmo de trabajo, al contrario lo redoblará en lo que resta de la campaña porque mi compromiso está con la gente.

Como candidata de un proyecto alternativo de Nación, como ciudadana y como madre me queda claro que no me equivoqué al decidir sumarme a la lucha de Andrés Manuel López Obrador por un proyecto político que combatirá justamente la corrupción, la impunidad y reestablecerá el Estado de derecho.

Ejerceré las acciones legales que correspondan contra los medios de comunicación que se atrevieron a utilizar la imagen de su gafete como ministerio público, donde está su foto, porque violaron el principio de presunción de inocencia. Hago un respetuoso llamado a los demás medios de comunicación para que sus publicaciones sean apegadas a la ley porque su función es vital para la democracia.

Omar Fayad e Israel Félix, les repito, de frente, se equivocaron, por supuesto que me indigna el golpe contra mi hijo, pero soy una mujer fuerte, más de lo que imaginaron, así que continuaré con la campaña, de manera intensa para que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador gane el próximo 1º de julio, porque esta maniobra política por parte del gobierno estatal también es contra su candidatura.