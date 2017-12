INAUGURA RAÚL CAMACHO SELECTIVO ESTATAL INFANTIL Y JUVENIL DE AJEDREZ RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL 2018

Con el objetivo de promover en niños y jóvenes actividades deportivas, así como la disciplina del Ajedrez, el gobierno municipal de Mineral de la Reforma, fue sede del Selectivo Estatal de Ajedrez Infantil y juvenil, para disputar los títulos de Campeón Estatal en la rama varonil y femenil en las categorías Sub. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 y libre. Además, en las categorías Sub. 14 y 16 se jugaron el pase para representar al Estado de Hidalgo en las próximas Olimpiadas Nacionales 2018. Haciendo uso de las instalaciones de las instalaciones del Auditorio Municipal de El Venado.

Fue así que el alcalde Raúl Camacho Baños realizó la inauguración de dicho evento, al tiempo de darle la bienvenida a los más de 200 participantes a Mineral de la Reforma.- “Es un gusto albergar estas actividades deportivas en nuestro municipio, apoyando el talento local y estatal; decirles a todos los competidores que el poder apoyar a esta disciplina va ayudar a desarrollar diferentes habilidades en su formación”.

En tanto Owen Moya participante de este selectivo en la categoría infantil, compartió un mensaje a todos los participantes y a las autoridades municipales .- “A todos los mineralreformenses e hidalguenses, hoy desperté con gran entusiasmo de participar en este torneo de ajedrez ya que me he preparado y esforzado para llegar a este día; estamos reunidos para aprender y desarrollar nuestras habilidades de ajedrez; presidente Raúl Camacho Baños le agradezco su gran apoyo a este espectacular deporte por realizar estos eventos, ya que sin su valioso apoyo no sería posible reunirnos aquí, soy mineralreformense y les deseo la mejor olimpiada a todos los jugadores”. Aseguró el niño Owen Moya.

Los participantes, provenían de los municipios de Huejutla de Reyes, Zacualtipán, Zempoala, Apan, Actopan, Ixmiquilpan, Tula de Allende, Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo y por supuesto de Mineral dela Reforma.

Acompañaron al alcalde Pedro Celestino Pérez Flores, Secretario General Municipal; Jorge Armando García Hernández Vicepresidente de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Hidalgo y Fernando Borjas Valencia Director del Instituto Municipal de la Cultura Física y Deporte de Mineral de la Reforma.

Marcadores: Categoría Sub. 8 varonil; 1° lugar González Ávila David Antonio, 2° lugar Fonseca Jankay Omar Federico y 3° lugar Borges Cano Diego Miguel. Categoría Sub. 10 varonil; 1° Alvarado Rubio Matías de Mineral de la Reforma, 2° lugar Arzaluz Ugalde Emmanuel y 3° lugar Cornejo Álvarez Eduardo. Categoría Sub. 12 varonil; 1° lugar Manzano Zalazar Jesús Omar, 2° lugar Rodríguez López Alejandro y 3° lugar Librado Hernández Marcelino. Categoría Sub. 14 varonil; 1° lugar Hernández Morales Dillan, 2° lugar Vite Azuara Sergio y 3° lugar Pérez Vázquez Gonzalo de Mineral de la Reforma. Categoría Sub. 16 varonil; 1° lugar García de Dios José Antonio, 2° lugar Sánchez Martínez Miguel Alejandro y 3° Salazar Islas juan Manuel de Mineral de la Reforma. Categoría Sub. 18 varonil; 1° Oropeza Montoya José Martin de Mineral de la Reforma, 2° Pinado Montiel Anthony y 3°Salazar Islas Víctor Hugo de Mineral de la Reforma. Categoría Sub. 20 varonil; 1° lugar Licona Rivera Aldo Gibran, 2° Lozano Trejo Andrés de Mineral de la Reforma. Categoría Libre; 1° lugar Alvarado Zúñiga Noé de Mineral de la Reforma, 2° lugar Gasca Solís Gerardo de Mineral de la Reforma. Categoría Sub. 8 femenil; 1° lugar Zamora Márquez Alondra de Mineral de la Reforma, 2° lugar Urbano Rivera Ayline y 3° lugar Xaxni Tesmallez Merari.

Categoría Sub. 10 femenil. 1° lugar Olguín Maturano Laila, 2° lugar Urbano González Yuridia y 3° lugar Nalazco Trejo Yarisbeth. Categoría Sub. 12 femenil; 1° lugar Rojas Rivera Fiona Estefanía, 2° lugar García Espinoza Valeria, 3° lugar Rivas Martínez Daniela. Categoría Sub. 16 femenil; 1° lugar Del Razo Mendoza Andrea Nikole de Mineral de la Reforma (seleccionado para Olimpiada Nacional), 2° lugar Pérez Vázquez Angelica de Mineral de la Reforma y 3° lugar Córdoba Genezis Ximena. Categoría Sub. 18 femenil; 1°lugar Vite Azuara Marina, 2° Vega Galindo Alejandra de Mineral de la Reforma y 3° lugar Acosta González Marina.