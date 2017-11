REVISIÓN DEL TLCAN CADA 5 AÑOS NO GENERARÁ INCERTIDUMBRE

ELIZABETH ALBARRÁN / EL ECONOMISTA

La revisión del Tratado Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN) cada cinco años como se analiza actualmente en la renegociación del mismo, no generará incertidumbre en las inversiones, coincidieron el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade.

“No da incertidumbre (revisarlo), lo que sí da incertidumbre es que se proponga terminarlo (el Tratado) (…) La revisión sólo se hace cada cinco años y eso no quiere decir que te vas a salir, sólo es un ejercicio de análisis que ahora se hace más formal”, dijo Guajardo luego de participar en el evento Mujer Pyme.

Aclaró que hoy el TLCAN le permite a cada una de las tres naciones notificar su salida si considera que no le conviene, “por lo que se hace un análisis estructurado de los efectos de un TLCAN cada cinco años”.

Al respecto, el secretario de Hacienda abundó que el TLCAN seguirá vigente, “estamos pendientes de cómo evoluciona y el hecho de que se hagan cortes periódicamente es una buena idea y no es sinónimo de que venza”.

Agregó que es un planteamiento que se debe entender bien de ambos lados, es decir, que solo se hará una revisión y no una renovación del acuerdo.

Indicó que el secretario de Economía ha planteado que en esta quinta ronda se han hecho propuestas muy distintas a las que se habían hecho en otros procesos de negociación, por lo que “es que a nivel técnico entendamos exactamente el alcance y la mecánica de lo que se propone y en eso estriba la oportunidad de esta reunión”.

Guajardo indicó que, si bien al final de la quinta reunión los tres ministros de cada nación que conforma el TLCAN no se reunirán, estarán siguiendo la negociación día a día.

“El que no vaya a haber reunión ministerial al final de la quinta ronda no quiere decir que no estemos dando seguimiento puntual. Estamos monitoreando la ronda, pero no habrá reunión ministerial final”.

Apuntó que en las mesas de negociación hay 30 grupos conformados por más de 100 canadienses y 100 estadounidenses, por lo que se está buscando dar espacios para que los negociadores y el sector privado puedan realizar contra propuestas y una estrategia.

“No hay que tratar de leer señales que no están. Siempre existe la posibilidad de que un país diga que no le conviene (…) es una ronda más”.

Finalmente, la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio apuntó que mientras se sigan dando las mesas de negociación, se debe entender que hay voluntad de seguir debatiendo y negociando el TLCAN.

“Los mercados financieros están a la expectativa de ver cómo avanza esta quinta ronda. Lo que da certidumbre es que haya otra ronda más adelante y que haya una agenda”.

Al final del día, expuso, nada está cerrado hasta que todo esté acordado. “Los señalamientos del secretario Guajardo son en reacción a lo que parece una posible propuesta, pero nada está cerrado”.

Comentó que dentro de los acuerdos que se harán en el TLCAN se buscará crear un capítulo que se enfoque en la equidad de género y una mayor participación de las mujeres en la economía.

“Es una propuesta que hizo Canadá apoyada por México, donde se habla de emprendedurismo, de financiamiento a las mujeres, acceso a mejores oportunidades laborales y una mayor participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en la Bolsa”.