MINERAL DE LA REFORMA Y FIDE INVITAN A PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma en coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE; convocan a propietarios de vivienda a participar en el programa de subsidio denominado “Mejoramiento Sustentable en Vivienda” y lograr un apoyo máximo de hasta 68 mil pesos.

Con el objetivo de lograr el mejoramiento sustentable de viviendas existentes mediante la instalación de eco-tecnologías que contribuyan al ahorro de gas LP y electricidad, lo que a su vez reducirá los gastos económicos de las familias mineralreformenses, ayudando a tener una vivienda más amigable con el medio ambiente. Las eco-tecnologías nos proveen de mejorar el medio ambiente, mediante una menor contaminación y una mayor sostenibilidad, adoptando ingeniería ecológica.

Para ser candidatos a la participación de este programa se requiere; ser propietario de la vivienda y tener un ingreso que no supere 5 unidades de medida actualizadas (UMA’s); contar con un contrato de servicio eléctrico con CFE vigente y al corriente de pagos a nombre del propietario de la vivienda; no haber recibido subsidios de CONAVI previamente; no ser propietario de otra vivienda diferente en la que se aplicará el subsidio federal y el financiamiento; contar con un ahorro previo del 5 por ciento del valor de la solución habitacional; presentar CURP e identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional) y copia; ser mayor de edad, en caso contrario, comprobar los supuestos de emancipación o ser padre o madre de familia; que la vivienda no esté en zona de riesgo.

Bajo instrucción del alcalde Raúl Camacho Baños, se realizan acuerdos que nos provean de un mejoramiento ambiental, para adoptar eco-tecnologías que lograrán hacer espacios y hogares sustentables, ahorrando energía; esfuerzos enfocados al ahorro, confort y bienestar de las familias mineralreformenses.

Es así que dentro del subsidio de este programa se pueden adquirir calentadores solares de agua; calentadores de gas eficientes; iluminación eficiente; sistemas fotovoltaicos; impermeabilizantes; acabados en techo y muros.

Para mayor información puedes comunicarte a la Secretaría de Desarrollo Económico 7912106; con dirección calle eucalipto s/n Fraccionamiento San Cristóbal La Providencia; y al correo electrónico direccionfomentoindustrial@gmail.com y empleomineral@gmail.com.