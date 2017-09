MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIADA POR DIFAMACIÓN

Muchos han observado en Redes Sociales el comportamiento de la MP Nancy Nayeli Escorza López en perjuicio del señor Fernando OLVERA Leon quien durante 11 meses tuvo retenida su camioneta por la ineptitud de la MP ya mencionada y después de la presión social y la buena estrategia jurídica de la abogada particular Melissa Austria G. La ministerio público entregó la camioneta al afectado quien tuvo que pagar de pensión en el corralón $15,500 quien de acuerdo a la resolución de la MP NANCY NAYELI ESCORZA LÓPEZ serían cubiertos por ella y al llegar a requerirle el pago de manera respetuosa y por escrito ante medios de comunicación estallo e insulto a la abogada particular CLAUDIA MELISSA AUSTRIA GONZÁLEZ acusándola y asegurando ante los presentes que la LIc. CLAUDIA MELISSA AUSTRIA GONZALEZ tiene VARIAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN por FRAUDE a sus clientes y como esto no es verdad y en vista de que fue difamada y dañada en su fama pública por la servidora pública Nancy Nayeli Escorza López tanto en medios electrónicos como en periódicos de circulación estatal la afectada CLAUDIA MELISSA AUSTRIA GONZÁLEZ INTERPUSO SU CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA MESA DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS y es la NUC 12-2017-12126 por hechos constitutivos de los delitos de Difamación y Delitos Cometidos por servidores públicos. En entrevista con la afectada Lic Claudia Melissa Austria González se mostró muy impactada por las acusaciones de la Ministerio Público Mencionada que le han afectado en su vida laboral pues contratos que tenía fueron cancelados por la Difamación que la Ministerio Público Nancy Nayeli Escorza López le profirió sin ningún sustento por eso urge a la Procuraduría realice la investigación y sancione a esta funcionaria que además de inepta ofende y difama a los ciudadanos que solo exigen lo que conforme a derecho corresponde… Justicia señor Procurador JAVIER Ramiro Lara