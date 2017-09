ACUSAN A LA CONOCIDA ABOGADA MELISSA AUTRIA DE FRAUDULENTA

En audiencias celebradas dentro de la Sub Procuraduría de Tulancingo se ha mostrado que la Lic. Nancy Nallely Escorza López Ministerio Publico de Tulancingo adscrita a la mesa 6 sin detenido como una servidora publica prepotente, inepta e ignorante de la Ley y de lo que implica su aplicación, sobre todo si funge como Ministerio Publico de Tulancingo, a lo largo de videos transmitidos en redes Sociales de la Asociación de Ciudadanos Unidos Contra la Corrupción se ha demostrado que la servidora publica no aplica los principios constitucionales de justicia pronta y expedita.

La Lic. Nancy Nallely Escorza López a lo largo de 11 meses retrasó la Liberación de la camioneta del señor Fernando Olvera León quien ha demostrado ser el legitimo dueño de dicho vehiculo, sin embargo la Ministerio Público tiene la convicción de apoyar a la contraparte, y la defensora particular Melissa Autria demostró de acuerdo a sus pruebas que el vehiculo debería de ser entregado a su cliente y así fue, sin embargo la Lic. Nancy Nallely Escorza López es su acuerdo de Liberación al CLIENTE de la Lic. Melissa Austria en su argumentación jurídica y sustento legal tuvo errores graves por los cuales el día de Lunes 4 de Septiembre a las 11 am a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Publico llegaron el señor Fernando Olvera León y su abogada particular para requerirle el pago de $15,500 (quince mil quinientos pesos) por el desembolso económico que Fernando Olvera León realizó a la pensión de autos (corralón) en el cual estuvo mas de 11 meses depositada su camioneta y al requerirle a la ministerio publico Nancy Nallely Escorza López recibiera la promoción de requerimiento del pago de la pensión, esta funcionaria enloqueció y agredió al afectado Fernando León Vera y al momento en que la Lic. Particular del afectado Claudia Melissa Austria González intervino para exigirle recibiera la promoción la Lic. Nancy Nallely Escorza López acusó a Claudia Melissa Austria González de tener varias carpetas por Fraude por varios de sus clientes de la abogada particular, la Lic. Melissa Austria le pidió se retractara de su dicho y la funcionaria volvió a acusarla delante de los medios de comunicación y varias personas que estaban en el lugar, de ser un fraude y que estaba denunciada por clientes de la abogada, fue cuando Fernando Olvera León acompañado de su abogada salieron para evitar una agresión mayor y que la ministerio publico se veía decidida a todo con tal de correrlos de su oficina publica.

En entrevista con los afectados por los malos tratos de la servidora publica aseguraron iniciaran una carpeta de investigación en la mesa de delios de funcionarios publicos.