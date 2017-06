En masivo cierre de campaña llamó a votar por la Coalición PAN-PRD y lograr el cambio que urge a Poza Rica para una reactivación económica y social

“Esta muestra de cariño y gran respaldo, nos dan la confianza de que la lucha que iniciamos no hace un mes, sino desde hace más de 25 años, nos dará la victoria y el compromiso de servir a nuestra ciudad y a su gente”, dijo enfático el candidato de la Alianza PAN-PRD a la alcaldía, César Ulises Rivera Garza.

Durante el multitudinario cierre de campaña que encabezó la tarde de este miércoles 31 de mayo, el popular Lobo, visiblemente emocionado agradeció la gran respuesta de la población, y señaló, “Gracias por creer en mi, saben que soy una persona honesta, trabajadora, a la que siempre han visto luchar donde más se requiere, donde más se necesita, apoyando al deporte, la educación, la salud y generando empleos; gracias por confiar en El Lobo y por dejarme ser parte de ustedes”.

Esta apotéosica culminación de la actividad proselitista, se convirtió en una fiesta popular, donde miles de personas se congregaron en el parque Juárez y entre vivas y porras, alentaban a su candidato César Ulises, a quién muchos le gritaban “Ya eres nuestro Presidente”

Acompañado de su familia, de la aspirante a Síndico y los integrantes que conforman las planillas de regidores tanto del Partido blanquiazul como del Sol Azteca, El Lobo destacó la motivación que le dio que día a día recibiera el respaldo de militantes y simpatizantes del PAN y PRD, “Partidos serios y comprometidos con las causas sociales”, así como la energía de muchos jóvenes, hombres y mujeres que han tomado esta causa política, para impulsar los cambios que nuestra ciudad exige.

Refrendó el compromiso de detonar esta gran alianza ciudadana cuyo gobierno será basado en la austeridad y el ahorro para poder atender las necesidades más apremiantes de las colonias con más alto grado de vulnerabilidad.

Hizo especial reconocimiento al apoyo que en todo momento le ha otorgado su familia laboral y social, que representan sus amigos y amigas de la Farmacia Paris y de la

Lobomanía, “Que a lo largo de más de 25 años hemos realizado acciones de carácter social en el ámbito deportivo, educativo y de salud”.

Enumeró parte de lo que consta su proyecto de Gobierno en el que destacó obras de impacto como el bulevar ribereño, el paseo de las flores, la rehabilitación y rescate de espacios deportivos y recreativos, la gestión de apoyos ante Petróleos Mexicanos, el Congreso Federal, el Senado de la República para lograr que Poza Rica sea considerada en los Fondos Metropolitanos, así como el de zona económica emergente.

Insistió que “Tenemos una gran tarea por realizar, pero primero vamos a votar, porque El Lobo va a ganar, Poza Rica va a a ganar; gracias por su apoyo y compañía, invitemos a nuestros amigos, familiares y vecinos a votar por la Alianza PAN-PRD, de la lucha a la victoria, con ustedes el cambio sigue”.

Finalmente, agradeció a todos los que lo acompañan en este proyecto para gobernar a Poza Rica, así como el apoyo del PAN, del PRD, de los aliados del PRI, que se incorporan en este proceso de cambio, a los empleados municipales, tasistasm Transformadores, maestros, electricistas, exalcaldes y sus equipos, comerciantes, empresarios, deportistas, colonos, maestros, a quiénes militaban en Morena y se suman a este proyecto.

EMPLEADOS MUNICIPALES, ALIADOS DEL LOBO

Como “broche de oro” a su gran campaña electoral, el candidato del PAN-PRD a la alcaldía, César Ulises Rivera Garza, fue invitado a una reunión del Sindicato de Empleados Municipales “Eduardo Núñez Marín”, donde recibió el respaldo unánime de los integrantes de esta organización.

El líder sindical Fermín Cruz Hidalgo, acompañado de su directiva, y los socios, fueron testigos de la firma de acuerdos que realizó El Lobo con esta organización a fin de poder coadyuvar en algunas acciones para robustecer los proyectos de trabajo que aplicará la administración que a partir del 1 de enero del 2018 encabezará el licenciado César Ulises.

Al hacer uso de la voz, el popular Lobo destacó que “Yo nací en ese Palacio, ahi viví mi infancia, ahi conocí a nuestro líder Fermín y a muchos de ustedes y siempre me brindaron mucho cariño”.

“Mi mamá fue parte de este sindicato y hoy me siento muy orgulloso de estar aqui, frente a ustedes, darles las gracias y decirles que quiero gobernar mi ciudad, pero a lado de ustedes, a lado de la gente que tiene la capacidad, a lado de la gente que ha trabajado durante muchos años, a lado de quienes saben como ayudar para que el ayuntamiento pueda dar servicios, generar obras y solo con la mano de ustedes es como lo vamos a poder hacer”, expresó.

Les contó a los empleados que lo primero que pensó al momento que le dieron la facilidad de ser candidato, “Que fue en ese palacio, en el cual yo corría desde de niño y que me estén dando la oportunidad de poder trabajar con ustedes, yo lo agradezco de manera muy especial”.

Puntualizó que habló con Fermín Cruz, porque “Quiero que se genere este compromiso de no aumentar la plantilla de confianza, porque hay muchos que no saben trabajar, que no queremos que vengan a aprender y que esto nos afecte, porque queremos tener un ayuntamiento austero”.

Al final, el licenciado César Ulises saludó uno a uno a quiénes dijo, serán sus grandes aliados en el servicio a la ciudadanía, con una atención eficiente y transparente.