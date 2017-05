VECINOS DE LA BENITO JUAREZ DAN ULTIMATUM A HAYDE GARCIA

Llevan ocho meses con fallas en el servicio de agua

Les solicitan 20 mil pesos para darles solución a su problema de desabasto de servicio de agua potable

Continúan autoridades municipales sin dar solución al problema de abastecimiento de agua en la colonia Benito Juárez, de las calles Francisco Sarabia y Fidel Hernández quienes manifestaron que hace ocho meses tras la conclusión de los trabajos de pavimentación, comenzó su calvario, pues no contaban con el servicio de surtido de agua potable, por lo que de inmediato se trasladaron a las oficina de la Comisión de Agua y Alcantarillado municipal para que verificaran cual era el problema, a lo que les respondieron que la red de agua potable no se encontraba conectada, por lo que se hizo la reconexión, pero el servicio de agua, continua con fallas y en algunas de las casa no lo tienen, debido a eso es que les apoyaron con servicio de pipas, lo cual no es suficiente para solventar sus necesidades primordiales.

Por lo que vecinos del lugar han manifestado que funcionarios de dicha dependencia les manifestaron que para la reconexión total a la red, se requería que los vecinos inviertan 40 mil pesos, posteriormente les manifestaron que el gobierno local pagaría la mitad, por lo que los vecinos del lugar se encuentran molestos, pues consideran que ninguna de las dos opciones son viables, ya que no cuentan con la cantidad de dinero que les solicitan para soluciones su problema de abastecimiento de agua, pues consideran que los que deben de hacerse responsables son los encargados de dicha obra, o en su caso las autoridades municipales.

Esperan respuesta satisfactoria en próximos días por parte de la Alcaldesa Hayde García, y en caso de no ser así tomarán medidas más radicales hasta que les solucionen su problema de servicio de agua, ya que este problema lo presentaron a partir de la conclusión de la obra en septiembre del año pasado, siendo que el servicio de agua es primordial, y consideran que como es posible que los encargados de supervisar las obras no se hayan dado cuenta de la falla de la misma, o es acaso que lo hacen con la finalidad de sacar provecho de este tipo de situaciones y así llenarse los bolsillos, porque si por cada obra que se realice y presente fallas, los habitantes van a tener que pagarlas.