La petrolera estatal mexicana fracasa en su intento de lograr 5.000 millones de dólares para su modernización

Pemex no encuentra inversores para sus viejas refinerías. La reforma energética de 2013 pretendía, y en cierto modo ha conseguido, convertir a México en un país atractivo para la llegada de inversión extranjera en el sector petrolero. Pero el interés no está siendo igual en todos los segmentos. Según dos fuentes consultadas por la agencia Reuters, la petrolera estatal mexicana está fracasando en su intento de lograr 5.000 millones de dólares para la modernización de dos de las refinerías más grandes del país.

La empresa pública, en su día emblema de la prosperidad petrolera del país norteamericano y hoy inmersa en una severa crisis, lleva meses buscando sin éxito un socio para su refinería en Salina Cruz (sur) y un inversor para terminar la construcción de una unidad específica para el procesamiento de crudo pesado en su planta de Tula (70 kilómetros al norte de la Ciudad de México). Entre las firmas que han rechazado las ofertas de Pemex están, siempre según Reuters, las gigantes estadounidenses del refino Valero Energy y Tesoro. El no a la propuesta de Pemex respondió, en ambos casos, a “preocupaciones operacionales, políticas y de mercado”.

Los ejecutivos de Pemex niegan “categóricamente” que enfrentan problemas para encontrar inversionistas. “Ha habido interés,” dijo un portavoz de la petrolera mexicana el jueves en declaraciones a la agencia británica de noticias. “Hemos tenido conversaciones con muchas empresas cuyos nombres no podemos revelar”. Pemex ha dicho públicamente que está buscando inversiones de firmas coreanas, japonesas y chinas, y no tanto estadounidenses. En 2016, la firma estatal contrató a Bank of America para buscar socios potenciales.

Más allá del drástico abaratamiento del petróleo, que ha ejercido de lastre en las cuentas de Pemex, el sector de refinación ha contribuido significativamente a sus abultados números rojos en los cuatro últimos años. Sus seis refinerías han acumulado pérdidas operativas anuales por alrededor de 5.000 millones de dólares, con unos márgenes han sido duramente impactados por los precios de los combustibles y por una serie de accidentes y paros no programados.

Durante años, Pemex dio prioridad a inversiones en proyectos de perforación, abandonando otras áreas. Como resultado, las refinerías construidas hace décadas para procesar crudo ligero de campos en aguas someras no pueden procesar eficientemente crudo pesado de los yacimientos actualmente en producción. Hoy, México tiene que importar de Estados Unidos seis de cada 10 litros de gasolina que consume y sus refinerías operan a la mitad de su capacidad.

Atraer a grandes socios internacionales es uno de los objetivos prioritarios de la reforma energética y uno de los pilares fundamentales de la gestión del actual director general de Pemex, José Antonio González Anaya. Uno de sus mayores logros hasta la fecha, más allá del plan de ahorro de costes, ha sido la creación del primer consorcio internacional para la exploración en aguas profundas mexicanas con el gigante estadounidense Chevron y la petrolera japonesa Inpex.