TURISTAS FUERON VIOLADAS EN EL TEJOCOTAL

Dos mujeres fueron atacadas sexualmente por cuatro sujetos quienes las retuvieron cuando pasaban un día de asueto en el municipio de Acaxochitlán.

Los hechos ocurrieron en la presa del Tejocotal, donde las mujeres, acompañadas de un hombre, convivían a un costado del embalse.

Al lugar arribaron cuatro sujetos y obligaron a las mujeres a subir al vehículo marca Nissan, color gris plata, con placas de circulación MWM-527 de la Ciudad de Méxicp propiedad del acompañante de las mujeres.

Dentro de la unidad, los cuatro sujetos emprendieron la marcha y se turnaron para violarlas, para posteriormente abandonarlas en inmediaciones del Rancho Alcotlan, ubicado en la comunidad San Miguel del Resgate.

De acuerdo con los reportes oficiales de seguridad pública municipal, las afectadas fueron identificadas por sus iniciales como S L S G, de 46 años, y G O L, de 19 años de edad. En tanto que el acompañante de estas fue identificado como B C C, de 47 años de edad.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, no obstante hasta la tarde de este martes la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) no confirmaba el ingreso de denuncia por parte de las mujeres afectadas.