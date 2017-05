SE MANTIENE DETENIDA LA NEGOCIACIÓN CON SINDICATO DE PACHUCA: ALCALDESA

La alcaldesa Yolanda Telleria Beltrán informó que la negociación con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio Pachuca (Sutsmp) está detenida debido a que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no ha solicitado que las partes comparezcan. Luego de la celebración del festival infantil 2017 en la unidad deportiva municipal, la panista recordó que el ayuntamiento de Pachuca presentó su propuesta de las condiciones generales de trabajo. “Iremos al tribunal y volveremos a pedir al secretario general, Percy Espinoza, que nos sentemos, para ver si podemos adelantar algo porque si nos esperamos a que el órgano tome una decisión puede tardar hasta cuatro años”, señaló la presidenta municipal de la capital hidalguense. Tellería comentó que el aumento debería haberse concretado desde el principio del año; sin embargo, dijo, el tribunal no los ha convocado y tampoco el Sutsmp ha presentado otra propuesta ante el órgano impartidor de justicia laboral. Asimismo, señaló que sí el sindicato lo propone, analizarían la posibilidad de que el incremento no sea general, sino escalonado, para que quienes menos ganan reciban un porcentaje mayor en su salario. Cabe recordar que el sindicato solicita 17 por ciento de aumento; mientras, la alcaldía puso sobre la mesa un incremento de sólo cinco por ciento.