HAYDEE GARCIA ACOSTA COMO LA TORTUGA EN EL POSTE

* La ciudadanía pide su renuncia

Haydee García Acosta presidenta municipal de Cuautepec, se dice que es como la tortuga en el poste, porque no puedes creer como este ahí, no entiendes como ha llegado ahí, sabes que no ha podido llegar sola ahí, sabes que no debería estar ahí, sabes que no va ser nada útil estando ahí. Y lo único sensato que sabemos es que hay que ayudarla a bajar de ahí.

Como todos sabemos la presidenta municipal de Cuautepec no ha dado una desde que empezó su gestión, las calles están aún más destrozadas, escuelas abandonadas, banquetas peatonales con zanjas y drenajes abiertos, e infinidad de anomalías.

Así como su plantilla de trabajadores de confianza en diferentes aéreas sin estudios, ni títulos, como lo es el caso del juez conciliador Manuel Eligio Cenobio Mejía cual se ostenta como licenciado, de María del Carmen García Pérez directora de obras públicas y se acredita como arquitecto, así como muchos más.

Por otra parte el índice delincuencial ha crecido, asaltos en el primer cuadro de la ciudad y a plena luz del día, así como por su descarada corrupción del mando policiaco, se ha obtenido el primer lugar en tomas clandestina de combustible, por lo que la ciudadanía exige ya al Lic. Omar Fayad Gobernador del Estado que tome cartas en el asunto ya que esto viene manchando su buena labor.

Cabe mencionar que un grupo de personas de la cabecera están inconformes por los elevados precios como de la fuente de los milagro, así le pusieron por su costo, el juago de la muerte puesto sin protecciones y con unas altas y puntiagudas estacas a las orillas, el gimnasio, el alumbrado y más, por lo que citaran a un Ingeniero y un Arquitecto con títulos no como los que contrata la alcaldesa, expertos en peritajes y avalúos para presentar la denuncia correspondiente.

Es claro ver como en el estado de hidalgo muchos se están sirviendo con la cuchara grande, sin importar las carencias de su municipio, pero que tal los familiares, hasta camionetas nuevas, es por esto que el observador seguirá informando y pondrá su módulo de denuncia y atención ciudadana en todas las comunidades y cabecera de esta entidad. Seguiremos Informando…