DIPUTADO PROMUEVE REFORMA PARA FOMENTAR PARTICIPACIÓN SOCIAL

El coordinador de la bancada legislativa del Partido Encuentro Social (PES) en San Lázaro, Alejandro González Murillo, promueve una reforma legal en la Cámara de Diputados, para impulsar el emprendimiento social como medio para fomentar la participación activa de la sociedad en el desarrollo económico del país.

El legislador federal hidalguense busca contribuir a detonar la economía en estos tiempos de adversidad financiera global, con propuestas legislativas racionales y serias, alejadas de la demagogia que otros partidos han impreso a sus declaraciones mediáticas, pero que no se traducen en iniciativas viables. “Se hace necesario impulsar la propiedad social, y así, posibilitar que trabajadores, campesinos, ganaderos, artesanos, pescadores y acuicultores, puedan acceder al emprendimiento social y con ello a la generación de riqueza y mejora en las condiciones de vida de los mexicanos menos favorecidos”, indicó.

Como país, no hemos sido capaces de impulsar una adecuada cultura de emprendimiento social, no así en otros países, donde ya se encuentra ampliamente regulado, añadió González Murillo. “Actualmente no existe un concepto unificado de emprendimiento social; sin embargo, todos los conceptos coinciden en la necesidad de crear empresas sociales, como una medida acertada para la inclusión económica de la propiedad social”, expresó.

En ese sentido, el coordinador de los diputados de Encuentro Social precisó que su iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del Artículo 25 de la Carta Magna, el concepto de emprendimiento social, con la finalidad de establecer las bases que favorezcan una mayor participación social en el desarrollo económico de nuestro país.

Dijo que como resultado del poco impulso y desarrollo que ha presentado la propiedad social en nuestro país, resulta necesario tomar las experiencias internacionales en la materia y aprovechar el área de oportunidad que puede representar el emprendimiento social para abonar al impulso económico de nuestro país. “No son pocas las naciones que han apostado por el emprendimiento social, como medio, para la generación de fuentes de trabajo y riqueza en las comunidades donde se establecen las mismas. Y es por ello que en México debemos de apuntar a crear un concepto que beneficie a todas las familias mexicanas”, manifestó el coordinador de los diputados federales del PES.