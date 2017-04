Y sigue la mata dando

Continúan las denuncias en contra de la Administración de Hayde Garcia

* solo para las fotos de las redes sociales son buenos

Continúa la actual administración de Cuautepec, encabezada por Hayde Garcia, Sin dar una, Ya que solo para salir en las fotos que presumen en redes sociales son buenos, pero el municipio se encuentra igual o peor, las calles desechas, la inseguridad en aumento, pero eso si en fotos todo esta muy bien, o al menos eso intentan que parezca, porque todo sigue igual y lo unico que si se vr es el descontento de la ciudadania, quienes acuden a solicitar apoyo y siempre es la misma respuesta que mas adelante porque ahorita no hay presupuesto, pero que tal la nomina que se tiene con todos los allegados de la alcaldesa, pero presupuesto para obras no hay, solo alcanza para remodelaciones y reinauguraciones, como el caso del busto del Lic. Benito Juarez, al cual en la placa se apreciar como la actual administracion quiere sobressalir, y que quede grabado el nombre de la alcaldesa, así la puedan recordar por su gran “desempeñó “, o al menos así lo manifiestan los cuautepequenses, quienes consideran que en esta administración solo se han venido a llenar los bolsillo, porqué además los buenos modales no se les dan, pues la mayoría contestan de manera prepotente.

En el caso de seguridad publica, esta peor ya que todos los dias llueven quejas, de personas que son detenidas por cualquier cosa, pero eso si tienen que pagar su repectiva multa, y los verdaderos criminales continuan sueltos, para eso si hay elementos policiacos, pero cuando la ciudadania requiere vigilancia en algun lugar, les manifiestan que no cuentan con elementos suficientes, ni patrullas, pues si como van a ir si el director los tiene ocupados deteniendo menores de edad, que paguen su multa, esos don los que le convienen para juntar sus cuotas diarias, las cuales han de llegar hasta presidencia, y es por ello que todos se hacen de la vista gorda. Estan son tan solo algunas declaraciones de la ciudadania, empleados y elementos policiacos, quienes en mucho casos tienen que quedarse callados por miedo a represarias. Continuaremos informando…