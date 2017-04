GOBIERNO DE TULANCINGO ATIENDE A PRODUCTORES DE 5 EJIDOS

Los ejidatarios acudieron para solicitar apoyo y trabajo conjunto en un proyecto de planta tratadora de aguas residuales.

El gobierno municipal atendió al grupo de productores de forraje del Módulo 2 distrito 028 del Riego de Aguas Negras, pertenecientes a la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, quienes externaron su preocupación ante la posible instalación de una planta tratadora de aguas negras.

El Secretario General Municipal, Raúl Sánchez Parra, escuchó las inquietudes de los ciudadanos con relación a la captación del agua pluvial y el azolve de los recolectores, ante lo cual, indicó que se trabajará en un programa de mantenimiento preventivo y consecutivo para resolverlo.

Igualmente los ejidatarios externaron su preocupación por el proyecto de planta tratadora de agua residual, específicamente el costo que les implicaría a ellos, ya que, afirmaron, como concesionarios tendrían que gastar en el tratamiento de los 13 millones de metros cúbicos de agua, lo cual representaría una erogación que no tienen.

Los productores indicaron que no están en contra del progreso del municipio y a su vez reconocieron que es un problema añejo, pues hace aproximadamente 20 años que se tiene este proyecto y hasta la fecha no se ha consolidado; su inquietud es quién pagará el costo del tratamiento de las aguas.

Afirmaron que nunca los tomaron en cuenta como usuarios y concesionarios de las mismas, y están en la disposición de trabajar en un proyecto integral donde participen gobierno, sociedad y los usuarios de esas aguas.

“Para hacer ese proyecto ni siquiera nos preguntaron, teníamos que pagar la limpieza de las aguas; hoy platicando con un técnico nos decía que cuesta tres pesos el metro cúbico, si tenemos 13 millones de metros cúbicos concesionados, ¿de dónde vamos a sacar, cuánto nos va a costar regar 500 hectáreas, quién va a costear ese consumo?” dijeron.

Por su parte, Sánchez Parra indicó que el gobierno municipal está en la mejor disposición de apoyar, y la indicación del presidente Fernando Pérez Rodríguez es estar cerca de la gente y saber sus necesidades, para poder apoyar y solucionar los mismos.

Tras una comunicación que sostuvo el gobierno municipal con la CONAGUA, se acordó una reunión con los productores de forraje, concesionarios y gobierno de ambos niveles, la cual se llevará a cabo el próximo martes y será trascendental para dar respuesta a todas las inquietudes que se tienen.

“Este gobierno trabaja en equipo con la población; en este momento se realiza la rehabilitación de caminos con dos máquinas del municipio y una más del gobierno del estado, se trabajará en los caminos de los 15 ejidos”, finalizó.

La Asociación de Usuarios de Riego Módulo 2 distrito 028 Tulancingo, está compuesta por productores de los ejidos Cebolletas, Laguna del Cerrito, Tulancingo, Santa Ana Hueytlalpan y Santa María Asunción.