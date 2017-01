TOMARAN CALLES COMERCIANTES DE TEMPORADA EN HUAMANTLA

Comerciantes de temporada del “Niño Dios” que se instalan en el municipio de Huamantla, negaron haber aceptado la reubicación que presumió la administración municipal y dejaron entrever que no se intimidaran a pesar de la presencia policiaca que se encuentra lista para inhibir que se puedan instalar en las calles.

A través de un comunicado que enviaron a los diversos medios de comunicación, los comerciantes lamentaron la falta de capacidad de los funcionarios de la actual administración municipal, para llegar a un acuerdo toda vez que el alcalde Jorge Sanchez Jasso los dejó plantados.

“No hubo acuerdos porque el presidente no hizo presencia y sus allegados solo se limitaron a decir que acataban órdenes, dando muestra así de que no hay capacidad de tomar decisiones por parte de su director de comercio”, puntualizaron en el escrito.

A pesar de la presencia policiaca misma que está lista para impedir que se instalen en vía pública, los comerciantes agregaron que no buscan la confrontación con la autoridad; “solo queremos que se nos permita realizar nuestra actividad de forma habitual”.

En el documento referido insistieron en que no están cerrados a una reubicación, sin embargo deberá ser mediante in estudio de factibilidad y no de ocurrencias como pretende llevarlo a cabo el Ayuntamiento.

“Estamos abiertos a que en base a un estudio de mercado y mediante encuestas se elabore un plan estratégico de reubicación en donde sean convocados todos los actores de ese ámbito… comerciantes, ciudadanos y la autoridad en turno con la visión necesaria que beneficie a todos los huamantlecos”, resaltaron.

Por lo anterior, no se descartó otro reves a la administración municipal de Sánchez Jasso ya que en dias pasados vendedores de temporada de Reyes Magos se instalaron en pleno centro del municipio debido a la incapacidad de su gobierno en lograr acuerdos con los diferentes grupos en ese municipio.