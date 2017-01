“Seguimos en investigación de los 10 millones de pesos”: NMGJ

• En conferencia de prensa después de hacer pago a Oficiales de Seguridad Pública con recurso municipales.

“Seguimos en la investigación ante el órgano de fiscalización e instancias correspondientes para el rescate del recurso de 10 millones de pesos, ya se han girado los oficios a gobernación y a las dependencias que forman parte de la misma para saber el estado que guarda ese recibo o dinero para saber si está o no está congelado”.

Así lo informó en conferencia de prensa con medios locales y estatales el Presidente Municipal de Calpulalpan, Lic. Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez momentos después de realizar el pago de la primer quincena de la administración con recursos propios a personal de Seguridad Pública, sin esperar partida de algún programa estatal o federal.

El Edil agregó que al haber una certeza sobre la existencia del recurso se dará a conocer de manera inmediata toda vez que no tiene la confirmación de si la cantidad mencionada fue entregada de SAT (Secretaría de Administración Tributaria) a TESOFE (Tesorería de la Federación) o de TESOFE hacia el Estado. Pero se espera ya la respuesta en próximos días o en su defecto la existencia del recurso.

“Y si está congelado, como se le llama; aterrizarlo nuevamente a Calpulalpan y con gusto como se lo dije a los trabajadores y elementos de seguridad: El dinero es de ustedes no es mío… y si llega será repartido para todas las prestaciones que quedaron pendientes”.

Ante la cuestión de que no exista dicho recurso, Gutiérrez Juárez, hizo un llamado a la calma pues sería muy aventurado dar una respuesta a sabiendas de la existencia de diversa documentación además del empeño de la palabra del Presidente Municipal saliente.

En cuanto a las demandas entabladas por extrabajadores de la anterior administración, el munícipe reconoció el derecho de demandar, “pero todos sabemos que la ley nos marca 60 días para que ellos puedan demandar, hoy estamos apenas a 17 días y ya están las demandas… Es un tiempo que debimos haber esperado y 60 días es un tiempo en el cual esto se podría solucionar. Si bien es cierto, no sabemos a ciencia cierta si el recurso está o no está… tenemos que esperar”.

Pero reiteró su convicción en que el recibo que se firmó el día 21 de diciembre con sello el día 22, describa en donde se encuentra el dinero para partir de ahí y agregó “no es desconocido para mí que algo así ya ha sucedido en otras administraciones, yo he pedido que nos den el tiempo delimitado por ley, pero están en su derecho de interponer sus demandas”.

Agregó que, al momento de confirmarse la existencia del recurso, se liquidará cualquier adeudo a los exempleados por lo que no se generará laudos y de no existir el recurso se tendrá que ver la manera en que se están entablando las demandas, toda vez que son dirigidas al Ayuntamiento y no al Presidente Municipal.

“Hemos intentado platicar, no podemos decir negociar, porque no vendemos nada, ni compramos nada… hemos platicado para llegar a un buen término. Algunos empleados han accedido a la propuesta de trabajo con los nuevos lineamientos que esta administración les dá. Otros han optado por hablar con la parte jurídica y toman su mejor opción”.

Se manifestó al pendiente de cómo se lleva el desarrollo legal como personal de los extrabajadores con la única persona responsable de llevar el caso con la encomienda de ser totalmente neutro, buscando llegar a los mejores términos.