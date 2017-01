CELEBRARÁN MATRIMONIOS COLECTIVOS ESTE 14 DE FEBRERO

Los interesados deberán entregar documentación entre el 23 de enero y el 13 de febrero.

En una suma de esfuerzos entre el DIF Tulancingo y la Oficialía del Registro del Estado Familiar, se llevará a cabo este 14 de febrero la primera campaña de matrimonios colectivos gratuitos correspondiente a esta administración.

La campaña se deriva del interés de la presidenta del Sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira de Pérez, para dar certeza jurídica a parejas que no han legalizado su unión.

También podrán acceder a este beneficio quienes ya tengan hijos y hayan postergado cumplir con el enlace civil que genera derechos y obligaciones para los contrayentes.

La recepción de documentos se realizará en las oficinas del Registro del Estado Familiar, ubicadas en el primer piso de la presidencia municipal, de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.

Para acceder a este beneficio, los contrayentes deberán llenar su solicitud de matrimonio, acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y sus respectivos exámenes prenupciales.

Es importante que los documentos sean vigentes, pues muchas veces se presentan formatos de mucho tiempo atrás.

Regularmente el costo por matrimonio en oficina es de 569 pesos, mientras que de manera particular mil 249.

En el marco de esta campaña y para apoyar a la población más vulnerable, el matrimonio es gratuito, así como las actas que dan fe del enlace civil.

Este beneficio de bodas colectivas está abierto únicamente para mayores de edad, ya que conforme a la ley para la familia de Hidalgo y el código de procedimientos familiares para Hidalgo queda prohibido que el enlace matrimonial se efectúe a menores de 18 años.

El Congreso del Estado aprobó este dictamen con base en que a esa edad, no se cuenta con la madurez emocional para enfrentar una responsabilidad de esta índole.

Para mayor información sobre los matrimonios colectivos gratuitos, el teléfono de contacto de la Oficialía del Registro del Estado Familiar es 7558450 extensión 1183.