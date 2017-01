Gabriel Soto ya no soportaría estar cerca de Geraldine Bazán

Una revista de espectáculos publicó que un amigo cercano a Gabriel Soto, reveló la supuesta crisis emocional que vive el actor junto a Geraldine Bazán, madre de sus hijas, y se dijo que está tan cansado de la actriz que ya no quiere estar cerca de ella.

Al parecer la pareja no ha podido superar la supuesta infidelidad y la polémica que se desató por las comprometedoras fotos que se publicaron de Gabriel junto a Marjorie de Sousa en la playa, pues aunque haya salido públicamente a desmentir una crisis en su relación, Geraldine Bazán no ha podido recuperar la confianza en su marido.

“No sólo no se soportan, además viven entre celos, infidelidades y hasta brujería”, dijo el informante a la publicación.