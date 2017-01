FALTA DE PLANEACIÓN OCASIONÓ CONFLICTO EN HUAMANTLA: TEHOZOL

Exhorta al alcalde a mostrar apertura y dialogo de cara al inicio de esta administración.

Luego de que vendedores de temporada protagonizaran el primer conflicto en Huamantla por negarse a abandonar el parque de la ciudad para trasladarse al recinto ferial, Willibaldo Tehozol Meneses quinto regidor del municipio de Huamantla acusó al gobierno de Jorge Sánchez Jasso de insensible y reactivo.

Entrevistado vía telefónica para el noticiero “Espacio Informativo” de e-consulta, el político del PAC sostuvo que se debió a la falta de planeación y agudeza política por parte de los funcionarios de Sánchez Jasso, algo que pone en entredicho a la autoridad municipal.

En este mismo espacio el ex colaborador del alcalde Carlos Ixtlapale Gómez afirmó que el alcalde no ha llevado este tema ante los integrantes del cabildo a fin de analizar la situación con los inconformes, situación que ha generado opiniones encontradas al interior de este conclave.

Es más, Willibaldo Tehozol acusó que el alcalde priista Sánchez Jasso ha evitado reuniones con todos los integrantes de su cabildo, pero si ha sostenido encuentros con algunos de ellos aunque de manera aislada, algo que ha evitado el análisis de temas que interesan a los huamantlecos.

El político huamantleco no descarto que Sánchez Jasso se encuentre negociando en lo particular con algunos alcaldes, tan es así que en la repartición de comisiones para los regidores no fue tomado en cuenta, por lo que voto en contra, ya que no se sometió en cuenta los perfiles a fin de optimizar el desempeño de cada representante popular.