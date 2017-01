FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TIZAYUCA HACEN FELICES A MÁS DE 204 NIÑOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA “CREANDO SONRISAS 2017”

El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Juana García Rojas y 100 personas más, entre funcionarios municipales e integrantes de la H. Asamblea Municipal, participaron en el programa “Creando Sonrisas 2017”, que consistió en regalar un juguete a más de 204 niños en situación de extrema vulnerabilidad, en cuyos hogares no llegaron los Reyes Magos.

Dicho proyecto fue implementado por el Sistema DIF Municipal, organismo que se dio a la tarea de identificar a las niñas y niños que se encontraban en situación de extrema pobreza, a quienes les solicitaron que realizarán una carta dirigida a los Reyes Magos, estos documento fueron entregados a los servidores públicos del Ayuntamiento, a quien denominaron “padrinos”, los cuales recibieron dos cartas cada uno.

Tras identificar a sus dos ahijados, los funcionarios se dieron a tarea de adquirir el juguete que solicitaron los menores, mismos que fueron entregados hoy, en un emotivo evento, en el que los pequeños disfrutaron al lado de sus padrinos.

Durante su intervención, el alcalde, Gabriel García Rojas, agradeció a los funcionarios y a los regidores el haberse sumado a este programa que les ha dado la satisfacción de hacer felices a muchos niños.

“Esta acción que los funcionarios han realizado no tiene precio, porque los pequeños deben de cumplir sus sueños y sus ilusiones y por ello, el Gobierno Municipal trabaja para que a través de las obras y acciones que realiza se sienten las bases de lo que será un mejor futuro para estas generaciones”, afirmó el titular del ejecutivo municipal.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF, Juana García Rojas, agradeció a su equipo de trabajo por hacer posible esta acción y agregó que esto demuestra la preocupación que tiene la actual administración por coadyuvar a cambiar las condiciones de vida de la población que más lo necesita.

Sergio Soto Hernández, director general de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), y en representación de los padrinos comentó que ante la situación económica que se vive en el país, es necesario que los niños cuyos padres no tienen la posibilidades de darles una alegría en el Día de Reyes, puedan cumplir sus sueños e ilusiones y dijo que son ellos como funcionarios los que tienen la responsabilidad de crearles un entorno mejor.

En representación de los pequeños beneficiados, Nataly Fuentes Olmeda, agradeció a las autoridades municipales su participación en este programa que aseguró les ha permitido pasar un día increíble y saber que para sus gobernantes si son importantes.

Guadalupe García Ramírez, madre de un pequeño beneficiado afirmó que este programa muestra el cariño que el H. Ayuntamiento tiene por su gente y sobre todo por los que menos tienen.