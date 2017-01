Detienen a sujeto por posesión ilegal de arma

*Tras la detención, policías municipales recuperan camioneta con reporte de robo

La Dirección General de Seguridad Pública informó sobre la detención de un hombre identificado como José Julio Ortega Garrido, de 25 años de edad, originario del Barrio de Ayehualulco, Zacatlán, quien fue puesto a disposición de las autoridades por posesión ilegal de arma de fuego.

El hombre fue detenido cuando policías municipales realizaban un recorrido en el camino hacia Cruz Colorada, en dirección a Ocojala, en el municipio de Chignahuapan, percatándose que dos vehículos se encontraban estacionados a un costado del camino.

Se trata de una camioneta de tres toneladas marca Ford, tipo F-350 Súper-Duty, color blanco, con carrocería color rojo, con placas de circulación LA-45360 del Estado de México, y otra camioneta marca Chevrolet, tipo Pick Up S10, color negro, con placas de circulación XB-37309 del estado de Tlaxcala.

Al ver los vehículos, los uniformados de inmediato descendieron de la unidad para ver qué ocurría. Sin embargo, el ahora detenido, junto con una fémina que se encontraba en el interior de la camioneta negra, intentaron darse a la fuga dándole marcha a los vehículos, no obstante, fueron alcanzados.

Al realizarles la inspección de rutina, los policías se percataron que el hombre cargaba un arma de fuego tipo pistola, de color metal, con cachas plateadas, calibre .380, con matrícula 19175, con la leyenda “Llama Special”, con ocho cartuchos útiles, cuya posesión no pudo acreditar con documentos.

Asimismo, los uniformados verificaron el estatus de ambos vehículos, arrojando que la camioneta de tres toneladas, conducida por el hombre, contaba con reporte de robo con fecha del 26 de diciembre de 2016.

Al inspeccionarla, se percataron que en el interior de la carrocería trasladaba cuatro contenedores de plástico, de color blanco, de aproximadamente 1000 litros de capacidad de almacenamiento vacíos, presumiblemente utilizados para el traslado de combustible.

Por lo anterior, el sujeto en cuestión fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, así como la camioneta con reporte de robo y el arma de fuego decomisadas.