AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y DIF DE ACAXOCHITLÁN REALIZARON ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS EN ESCUELAS

Tras su retorno a clases, niños y niñas de planteles educativos del municipio se encontraron con la sorpresa de que los reyes magos dejaron juguetes en sus escuelas por lo que los pequeños con caritas sonrientes recibieron los obsequios de manos de la presidenta municipal Rocío Jaqueline Sosa Jiménez así también del director del DIF Héctor Samuel Sosa.

Desde temprana hora, la alcaldesa se dio espacio para acudir a las escuelas a realizar la entrega de juguetes a los niños cuyos padres de familia hicieron la gestión previa para que los pequeños tuvieran un obsequio con motivo del día de reyes y su petición tuvo respuesta.

En la escuela primaria “Alfonso M. Bravo” un grupo de alumnos invitó a la presidenta municipal a compartir con ellos la rosca de reyes que degustaban con chocolate, la alcaldesa aceptó y por suerte le tocó muñeco aspecto que alegró a los niños porque aseguraron que para el próximo día 2 de febrero Rocío Jaqueline regresará para compartir los tamales, como reza la tradición en este caso.

Previo a entregar los juguetes, Sosa Jiménez dedicó un mensaje a los niños pidiéndoles que se porten bien y que no se olviden de los valores de la familia; “es importante que ustedes no se olviden de las cosas buenas de la familia, que no se olviden de los valores desde saludar a las demás personas y saber agradecer cuando reciban algún beneficio, también ustedes pueden corregir a una persona cuando vean que tira basura”, explicó.

Según se informó, la entrega fue de aproximadamente 2 mil juguetes en escuelas de comunidades como Santa Ana Tzacuala, delegación planta alta, la Bóveda, San Andrés, El Canal, Tepepa, Tlacpac, entre otras.