Quienes asaltaron y destruyeron centros comerciales serán severamente sancionados”: Gobernador Yunes

- La Ley señala que pueden pasar hasta 30 años en prisión por robo agravado y terrorismo

El miércoles 4 de enero iniciaron actos vandálicos en la zona conurbada de la Ciudad de México y del Estado de México, incluyendo algunas ciudades de Hidalgo.

Dichos actos delictivos fueron encubiertos como pretendidas manifestaciones contra el incremento en el precio de la gasolina.

Al atardecer del mismo día fue vandalizado un centro comercial al Norte de la Ciudad de Veracruz.

De inmediato instalamos un comité de crisis para enfrentar este problema, mismo que ha estado funcionando de manera permanente.

Definimos y pusimos en marcha las siguientes tareas prioritarias, que debíamos desarrollar para contener esta situación:

1.- Movilizar todas las fuerzas de seguridad tanto en la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río como en el resto de ciudades del Estado para contener y prevenir hechos vandálicos y detener a los delincuentes

2.- Pedir refuerzos al Gobierno Federal.

3.- Obtener información precisa sobre el origen de las convocatorias a cometer estos actos delictivos.

4.- Comunicar oportuna y verazmente a la población acerca de los hechos que estaban sucediendo, reuniéndonos con los representantes de los afectados para exponerles la realidad y solicitar su colaboración.

6.- Pedir a la Fiscalía General del Estado que mantuviera a todos sus elementos en guardia para proceder a iniciar procedimientos penales contra los autores de estos hechos.

Como consecuencia de estas acciones logramos los siguientes objetivos:

- Los hechos vandálicos afectaron sólo a 15 municipios de un total de 212. Lamentamos que se haya afectado a 15 municipios, aunque hubiera sido uno solo, lo lamentaríamos muchísimo.

- Los hechos más graves sucedieron en Veracruz, Boca del Río, Medellín, Tierra Blanca, Tres Valles, Isla, Minatitlán, Agua Dulce, Nanchital, Misantla, Paso del Macho y, en menor medida, en Acayucan, Coatzacoalcos, Las Choapas y Gutiérrez Zamora.

- En Xalapa fueron destruidos cristales de un centro comercial.

- Como consecuencia también de las decisiones que tomamos, el Gobierno Federal autorizó reforzar las medidas de seguridad con elementos de la Gendarmería, división de la Policía Federal, y con más elementos de otras divisiones de la propia Policía Federal, mismos que se sumaron a los operativos desde la madrugada del día 6 de enero.

- El Ejército Mexicano apoyó los operativos de patrullaje en diversos puntos del Estado, particularmente en esta zona conurbada.

- La Marina Armada de México participó con un grupo con Infantes de Marina adicional a la Policía Naval.

- En coordinación con el CISEN obtuvimos información de inteligencia que nos condujo a detener a varios de quienes a través de las redes sociales convocaron a estos hechos delictivos. Ya están siendo procesados.

- Hasta el día de hoy hemos detenido a 532 personas. Las autoridades determinarán su nivel de participación y la sanción correspondiente.

- La Fiscalía General del Estado ha obtenido ya la prisión preventiva por robo agravado y terrorismo en un número importante de casos. Los detenidos podrían estar en prisión hasta 30 años.

- Desde ayer por la tarde -es decir 48 horas después- los hechos vandálicos han cesado y hasta este momento la situación se mantiene en calma.

En paralelo a estos hechos el jueves 5 de enero se llevaron a cabo paros y protestas de transportistas en distintas regiones del Estado, vinculadas al alza en el precio de la gasolina.

Estas acciones impidieron en algunos casos la movilización eficiente de los elementos de seguridad pública.

La tarde del mismo jueves cesaron los paros.

Al respecto, como lo anunciamos oportunamente, se han iniciado ya los procedimientos administrativos para cancelar las concesiones a transportistas que participaron en bloqueos de carreteras y calles. No a aquellos que se manifestaron de manera pacífica sin afectar derechos de terceros, sólo a quienes bloquearon carreteras y calles.

Elementos comunes que encontramos en todos los hechos vandálicos que se registraron:

- Fueron convocados a través de redes sociales, en su mayoría por jóvenes.

- Se usó un número muy elevado de taxis para movilizar a los vándalos.

- Se usaron también una gran cantidad de motocicletas, muchas de éstas sin placas.

- No se advierte ninguna participación de organizaciones políticas en el origen de los mismos.

- Junto con el CISEN analizamos si podrían haber sido provocados por la delincuencia organizada. En su momento informaremos el resultado de este análisis.

- El robo fue casi exclusivamente de artículos no alimenticios, en particular electrónicos, aparatos domésticos, ropa y añgunos otros de valor.

- Nos encontramos analizando toda la información que fluyó estos días para identificar y detener a más participantes en los actos vandálicos.

- Una vez que cesaron los hechos vandálicos contra comercios se inició una etapa de desinformación para provocar psicosis entre la sociedad, misma que tuvo la noche de ayer y esta madrugada una enorme intensidad.

Acciones que vamos a desarrollar en las siguientes horas:

I.- Reforzar el operativo de vigilancia y patrullaje en todo el Estado, en particular en las zonas que fueron más afectadas por los hechos vandálicos.

II.- Intensificar los trabajos para identificar a quienes convocaron y participaron directamente en estos hechos delictivos para proceder a su detención y someterlos a proceso penal. Hay un importante acervo de información fotográfica y de video proporcionado por particulares y por algunos comercios que fueron asaltados.

III.- La Fiscalía General del Estado continuará los procedimientos para aplicar sanciones penales a los detenidos en estos hechos.

IV.- Fortalecer las tareas de inteligencia junto con el CISEN, Procuraduría General de la República y otras dependencias para conocer con mayor precisión el origen de la convocatoria a estos hechos ilícitos y si los participantes tuvieron vinculación entre sí o fueron hechos convocados de manera aislada.

V.- Acelerar los procedimientos para cancelar las concesiones de los taxistas que se utilizaron en estos hechos e iniciar en este mismo mes el programa de regularización del transporte público para sacar de circulación los taxis que se encuentran en manos de la delincuencia.

VI.- Sacar de circulación de inmediato, autos, taxis, motos y cualquier vehículo sin placas y sin permisos vigentes.

VII.- Reemplacar todas las motocicletas y reformar la ley y los reglamentos para que sus tripulantes vistan de manera obligatoria un chaleco con las placas de la propia motocicleta.

VIII.- Mantener una comunicación permanente con los veracruzanos, a través de los medios de comunicación, redes sociales y vía telefónica.

IX.- Hacer un llamado a la población a no caer en engaños que sólo conducen a que las fuerzas de seguridad se dispersen y sean menos eficientes en su actuar.

Hago un llamado al pueblo de Veracruz a no caer en engaños, hay una campaña de desinformación que se ha intensificado desde la noche de ayer que tiene como objetivo dispersar a las fuerzas de seguridad. Cuando tengan la certeza de que existe un riesgo comuníquenlo a las autoridades pero no lo difundan de manera irresponsable a través de las redes sociales o a través de la vía telefónica porque sólo contribuyen a generar condiciones de inseguridad. Entendemos perfectamente la preocupación de las personas pero no generemos de manera involuntaria condiciones de inseguridad a través de este tipo de mensajes que no contribuyen de ninguna manera a resolver la situación.

X.- Implementar con los propietarios de establecimientos comerciales que puedan ser objeto de algún acto delictivo, un botón de alerta que permita una reacción inmediata y eficiente de las corporaciones de seguridad pública.

El gobierno del Estado confirma su decisión de actuar con mano dura. Lo digo sin temor, actuar con mano dura en contra de los que alteraron la paz pública y violentaron los intereses legítimos del pueblo de Veracruz a vivir en paz, a vivir con estabilidad y seguridad pública.

Ese es nuestro compromiso, es el compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz y también del Gobierno Federal que mucho aprecio. Están aquí representantes de todas las corporaciones federales de seguridad, muy particularmente el Ejército Mexicano, de la Armada de México, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación, del CISEN y de todas las instituciones del Gobierno Federal que apoyan a los veracruzanos a mantener la estabilidad y la seguridad.