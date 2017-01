LA JURISDICON SANITARIA NO. III SE ENCUENTRA TRABAJANDO PARA CAMBIAR EL ROSTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO

El Dr. Gervasio Aguilar Vargas, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. III de Poza Rica, se encuentra trabajando en las acciones necesarias de promociones de salud en los 89 centros de salud y los 5 Hospitales a cargo de esa dependencia, de acuerdo con los compromisos del Gobernador Miguel Ángel Yunes, de surtir con medicamento todos los centros de salud y hospitales, se acaban de recibir dos tráiler uno cargado con medicamentos y otro con material de curación.

Aguilar Vargas manifestó que se están verificando cada una de las coordinaciones que se tienen en la Jurisdicción Sanitaria, hasta el momento se ha verificado la coordinación contra los riesgos sanitarios, una área muy sensible, la cual se ha visto envuelta en algunas situaciones que se ha prestado a malas interpretaciones, ya que esta area se encarga de hacer verificaciones, inclusive de susperder actividades en algunos negocios que cuentan con insumos para la salud, se ha verificado el comportamiento de cada uno de los verificadores y se estará al pendiente de que no comentan ninguna situación en la que pidan alguna compensación económica por su trabajo, ya que sus actividades son gratuitas, se acabaran aquellas situaciones en las que pidan dinero a los comerciantes, para poder dejar algún aviso de funcionamiento, o bien algún acto de supervisión en donde se estén cumpliendo con las normas oficiales de salud, ya no habrá extorsiones que haya por parte de alguna persona del area de riesgos sanitarios, se le sancionara o inclusive se abrirá un procedimiento penal para que responda ante esa situación.

En los 89 Centro de Salud se esta trabajando, para que se les brinde una atención de calidad, calidez y prontitud, se esta trabajando al cien porciento en cada uno de los Centros de Salud, cubriendo todas las guardias, cubriendo todas las necesidades de cada uno de los pacientes. Inclusive se cuenta con traductores para aquellas personas que hablan otro idioma o dialecto, quienes les estarán brindando la información y los medicamentos necesarios.

Se esta trabajando en conjunto con cada una de las coordinaciones, para cambiar el rostro de los servicios de salud del Estado de Veracruz, cumpliendo con la encomienda del Gobernador Miguel Angel Yunes Linares y del Secretario de Salud el Dr. Hiram Juarez.