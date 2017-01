Cierran negocios en Calpulalpan por temor a saqueos

Por temor a saqueos, elementos de la policía estatal y municipal decidieron evacuar y cerrar negocios y tiendas ubicados en el municipio de Calpulalpan, incluso las gasolineras ya no están despachando y los principales acceso al municipio han sido bloqueados, esto como parte de la manifestación contra el alza de la gasolina y el diésel, esta situación ha generado un ambiente tenso en la ciudad.

Las tiendas que han sido resguardadas por los elementos policiacos son: Elektra, Coppel, Coppel Canadá, Bodega Aurrera, Palacio del Mueble, Farmacias del Ahorro, Abarrotera Casa Vargas, y otros, esto al parecer porque hubo una amenaza de saqueo y los locatarios decidieron bajar las cortinas de sus negocios para evitar actos vandálicos.

Vecinos del lugar y clientes de la tienda Aurrera, informaron que justo cuando realizaban compras cotidianas en ese lugar fueron interceptados por policías estatales quienes les pidieron que evacuaran el lugar porque el negocio cerraría sus puertas, esto “por su seguridad”.

Lo anterior, alarmó a los clientes quienes salieron del lugar e iniciaron una transmisión en vivo desde las afueras de la tienda antes mencionada, incluso en el video transmitido por Facebook se observa a las patrullas estatales y a los policías resguardando el lugar, al fondo un pequeño incendio aunque no se confirmó que haya sido provocado por los manifestantes.

También, los vecinos mencionaron que cuatro de los principales puntos de acceso y salida al municipio de Calpulalpan están cerrados, el correspondiente a Apan, Hidalgo, la carretera Arco Norte, Texcoco, y los caminos que comunican con las comunidades.

En entrevista, agregaron que hasta el momento no se ha observado la llegada al municipio del titular de la Secte, Noé Rodríguez Roldán, quien dicho sea de paso es oriundo de Calpulalpan, tampoco el Secretario de Gobierno, Florentino Domínguez Ordoñez.

En tanto, la manifestación de los transportistas continúa pero de manera pacífica realizando cierres intermitentes en la carretera federal.