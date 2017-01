“Entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo consiente, hay cierta solidaridad vergonzosa”: Víctor Hugo

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano ENCRUCIJADA

Estrategias del gobierno ponen en peligro la paz social

Vandalismo etiquetado; ¿cuáles objetivos se pretenden?

AMLO propone revertir las alzas del sector energético

Quinto día de bloques carreteros contra el “gasolinazo”

Iglesia pide reconsiderar todos los nuevos incrementos

Altamente irresponsable el nombramiento de Videgaray Los actos vandálicos, saqueos a comercios y agresiones contra policías en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Veracruz, entre otros, en el contexto de las protestas contra el gasolinazo, el cual generó por quinto día consecutivo marchas, bloqueos carreteros y tomas de gasolineras en varias entidades, parecen organizados minuciosamente. Las preguntas son: ¿quién está detrás? y ¿qué buscan? En primer lugar se podría pensar la legalización de la militarización del país, decretar un Estado de excepción, aplazar y evitar las elecciones en el Estado de México, las cuales tiene perdidas el PRI y sus aliados, y preparar el terreno para un golpe de Estado en 2018 a fin de evitar el triunfo electoral de la oposición encabezada por Andrés Manuel López Obrador. También se pretende la consolidación del despojo a los bolsillos de los trabajadores mexicanos a través de los gasolinazos a recetarse a lo largo de este año para llenar las arcas oficiales, de la cuales se sirve con la cuchara grande la cleptómana clase política. Turbio, nada claro, se presenta el panorama en estos días. Las palabras emitidas por Enrique Peña Nieto tienen un dejo de burla incitador de una ira ciudadana mucho mayor: “comprendo el enojo; evitaremos abusos”. Es prácticamente imposible sea el sujeto cuya vida se desenvuelve entre lujos y excesos pagados con las contribuciones de los mexicanos, quien “comprenda el enojo” y si es así, poco o mejor dicho nada le importa. Eso sí, tiene preparado el garrote para aplacar cualquier fiereza o desagrado y no solamente con uniformados sino con grupos de choque contratados precisamente para criminalizar cualquier manifestación de protesta. “Evitaremos abusos” es una bofetada frente a lo ya conocido por los ciudadanos en todos los renglones, en el económico, en el político, en el social. Las estrategias y recomendaciones giradas a los dirigentes de los grupos supuestamente dañados tienen un fin determinado y no parece busquen frenar la pérdida de una paz social pendiente de un hilo cada vez más delgado y desgastado Para los empresarios lanza una red de protección y les permite amenazar con cierres. Planearon generar suficientes condiciones y éstas son visibles cuando tienen lugar saqueos llevados a cabo por propietarios de vehículos recientes cuyo objetivo, por ejemplo, son los sillones o cualquier otro mueble; presentan a la opinión pública a otro personaje robándose una pantalla de televisión y, cuando el vigilante de la tienda lo intercepta, saca una pistola, dispara al aire y luego arroja el aparato; visten ropa deportiva, se tapan la cabeza con cachuchas, van con la cara hacia abajo y no tocan los alimentos. Todo esto basados en la inconformidad por los incrementos a los combustibles supuestamente emanada solamente de quienes poseen auto, de los decididos a cercar las gasolineras. Falsamente pretenden enardecer a los usuarios de transporte público al permitir a los propietarios estas estaciones de servicio amenazar con cerrar por “seguridad”. Los grupos de choque utilizados por el gobierno han sido detectados en un sinnúmero de manifestaciones. La pretensión se encamina a despertar temor y rechazo de comerciantes afectados por robos y violencia y con ello mantener sus imposiciones o, en su caso, apuntalar a los propios narcotraficantes haciendo ver una delincuencia ciudadana inexistente. Estos recursos los están utilizando en el presente y es curioso sean los gasolineros quienes se manifiesten en abierto respaldo al pago de tantos impuestos en el producto que expenden, lo cual tiene como fondo una nueva negociación, una mucho más amplia a la que les ha permitido convertir en centro de comercio múltiple cada una de las estaciones de servicio antes solamente autorizadas para expender combustibles. Pusieron sobre la mesa la amenaza de cierre cuando los bloqueos los realizaron los ciudadanos. Argumentos por demás inválidos fueron los esgrimidos. Hablan de su preocupación por los empleados y su seguridad, cuando son estos patrones quienes con toda la complicidad gubernamental los tienen laborando sin horario, sin salario, sin ninguna prestación y además los hacen responsables de fuertes sumas de dinero producto de la venta de combustibles y aceites. Son cientos de trabajadores quienes solamente viven de las propinas y en algunos puntos hasta les piden un porcentaje por ubicarlos en un solo punto de despacho. Difícilmente se puede causar una tragedia en esos lugares a causa de manifestaciones como las vistas porque tendría relación directa con el fuego y todavía no existen mexicanos-kamikazes, ni siquiera por estos abusos. Dirigentes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, lanzan la misma amenaza: cerrar. Como si realmente no estuvieran enterados del punto de donde parten los vándalos, como si no tuviesen asegurada toda la mercancía, como si también, al igual que los gasolineros, realmente les interesaran sus empleados, esos a quienes les pagan salarios mínimos por jornadas hasta de 10 horas, sin pago de tiempo extra, o a los contratados para las áreas de carnes y verduras hasta ahora carentes del equipo de higiene necesario para el manejo de alimentos. En el fondo buscan un espacio para las llamadas “compras de pánico” con esos anuncios provocadores de alarma entre las amas de casa. A los primeros les urgen todos los permisos para contar con sus propios depósitos de combustible cuya construcción ha reunido capitales de varios concesionarios de PEMEX. A los segundos, aumentar precios y seguir abusando de su condición de mayoristas además de permitirles redondeos sin control, depósitos millonarios en efectivo y un manejo discrecional en el reporte de utilidades para el pago de impuestos, son elementos suficientes para otorgarle al gobierno todo el apoyo solicitado. Buscando proteger sus intereses e incrementar ganancias no ven la existencia de otro tipo de intenciones y el perjuicio de éstas hacia sus inversiones. De continuar alimentando con estas declaraciones la irritación auténtica de ciudadanos afectados y pertenecientes a todas las clases sociales y permitir las acciones de grupos contratados y hasta la difusión de los ataques a sus instalaciones, abren la puerta para el ingreso de quienes ya están facultados para mantener la paz social a cualquier costo y, con ellos, no se juega. PARA TODOS TIENEN Lo registrado levanta incertidumbre entre la clase empresarial y es muy clara su petición de imponer el orden. Las repercusiones vendrán también sobre futuras inversiones ante el alejamiento de una paz característica de nuestro país. Llega así en el terreno económico otra etapa de paralización y no en el futuro lejano sino ahora mismo. Señalar los aumentos a gasolinas, gas y luz tiene base en los precios internacionales del combustible, materia prima base según la CFE para la generación de energía, es otro de los argumentos fallidos porque en el extranjero los tres son mucho más baratos, incluso en países en donde no cuentan con petróleo y hacer llegar los energéticos a su territorio es muy costoso. El aire de inestabilidad se percibe con cada disminución del valor del peso frente a las monedas del exterior, principalmente del dólar. A los de la macro economía los tienen entretenidos, haciendo números, proyectos, sacando estadísticas, etcétera. Para los políticos llegó el tema Luis Videgaray y su incursión en el grupo de quienes ambicionan ser candidatos a la Presidencia. Solamente con analizar el reconocimiento hecho por el ex titular de Hacienda sobre sus limitaciones diplomáticas, debería ser el impedimento número uno para llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El nombramiento realizado en momentos bastante críticos en esta materia para México requiere de todo un experto y no de un cuate del hijo del presidente electo de EU, con lo cual se ve, basan una relación hasta ahora considerada de desventajas para el país en una amistad mediocre por la cual seguramente Donald Trump no cambiará ninguna decisión. Bastaría con analizar la posible relación alejada de algodones entre EU y Cuba, entre el gigante del Norte y muchos países de Centro y Sudamérica con los cuales ya se habían sembrado reconciliaciones y el papel de México como vecino directo frente a esta amalgama internacional sólo comparable con armar el más difícil rompecabezas del área. Al hacedor de las reformas dictadas por los organismos internacionales ligados directamente con Estados Unidos –hacendaria y energética-, se le ubica en un punto en donde la clase política pondrá toda la atención. Será el tema de varios días su incursión de nuevo en el gabinete y habrá historias mil para contar y un número igual de expresiones en contra bajo apreciaciones no vistas hacia la diplomacia sino a los intereses de grupos y partidos. Ante la gravedad de los hechos, el principal dirigente opositor del país, Andrés Manuel López Obrador, anunció: los legisladores de Morena presentarán una propuesta para modificar la Ley de Ingresos, con la finalidad de “revertir” las alzas en el sector energético, tales como: gasolina, gas y energía eléctrica. “Vamos a convocar a todos los diputados, para que se reúnan y se convoque a un periodo extraordinario con urgencia, se modifique la ley de ingresos y se reponga el procedimiento, esto es lo que va a hace Morena”, dijo el tabasqueño. Morena fue el único partido en votar en contra de los cambios a la Ley de Ingresos, la cual incluye las modificaciones a los precios del sector energético, recordó el dirigente nacional de ese instituto político. A través de un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, López Obrador pidió a los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no participar en actos vandálicos y de saqueó a comercios. “No hay que caer en la trampa de la violencia, hay gente, hay ciudadanos que de manera espontánea están participando en esos actos, lo hacen por rabia, para desquitarse, porque piensan que así van a resolver el problema”, expuso. López Obrador sostuvo: “otro grupo de personas están siendo manipuladas por “la mafia del poder” para que se distraigan. Y al mismo tiempo infunden miedo, son estrategias fascistas para dominar mediante el terror. Nosotros no vamos a caer en esa trampa, esperemos poner orden en el caos para eso es nuestra lucha”, dijo al enfatizar existen quienes les beneficia el caos por lo que Morena busca el cambio por la vía pacífica. La sociedad, mientras tanto, se ve envuelta en sus propios y angustiosos problemas económicos para lograr sobrevivir, manifestando su rechazo a los políticos y a quienes han hecho de este país un caos. De esta forma es tal el descontrol visto que se provoca una percepción sin igual en la cual bien vale la pena analizar cuáles serán las formas con las cuales el gobierno pretende mantener la paz social. Para ello habrán de analizarse las determinaciones de las últimas fechas al parecer enviadas para su aprobación en el Congreso como medida de control o, tal vez, de otro tipo de cambios. De eso nos encargaremos mañana porque puede ser una clave y un camino. IGLESIA PIDE RECONSIDERAR GASOLINAZO A reconsiderar el gasolinazo y resolver esta coyuntura de manera “inteligente y creativa”, llamó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al gobierno, legisladores y partidos políticos. Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM, exhortó a las autoridades a ser “sensibles” ante este “golpe radical” a la economía familiar. Miranda sostuvo se debe “bajar” el precio de los combustibles, pues ha generado descontento, actos de protesta e incluso saqueos. Los obispos, dijo, son “sensibles ante el momento actual que aqueja nuestra sociedad”. “Como Conferencia del Episcopado Mexicano hacemos un llamado a todos los actores de la sociedad civil, partidos políticos, iglesias e instituciones académicas, entre otros, a recorrer el camino de la paz, la justicia y la solidaridad, resolviendo de manera inteligente y creativa los grandes retos que se nos presentan. La disposición para construir la paz y el bien común entre nosotros, es la mejor forma de fortalecer nuestra unidad”. Y subrayó: ante “la disposición del aumento al precio de los combustibles, exhortamos a las autoridades civiles a reconsiderar seriamente –dado el contexto nacional y las variables internacionales- esta medida que afecta a todo nuestro país, especialmente a los más pobres”. La CEM sostuvo: “se requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente, y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental. Hacemos un llamado a la autoridad, especialmente al Poder Ejecutivo y Legislativo, a mirar desde abajo y no solamente desde arriba. No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados”. Al mismo tiempo, llamó a los ciudadanos a que “su descontento manifiesto, y su malestar, comprensible, se encaucen a través de medios pacíficos, creativos y respetuosos de la ley”, porque “nunca la violencia, el vandalismo, el saqueo o la afectación a las vías de comunicación serán el camino”. SIGUEN BLOQUEOS CARRETEROS En las últimas horas se registraron bloqueos intermitentes en tramos carreteros en Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Oaxaca, en protesta por el aumento a la gasolina. La Policía Federal reportó el aseguramiento, en Tabasco, de una pipa con 40 mil litros de combustible, sin documentación que acreditara la procedencia legal del hidrocarburo. Se registraron cierres a la circulación en ambos sentidos en el kilómetro 65 de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, en el tramo Acayucan-La Ventosa, en el estado de Veracruz; en el kilómetro 115 de la carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, en el tramo Santa Bárbara-Amecameca; en el kilómetro 82 de la carretera Morelos-Pachuca, tramo Pirámides-Pachuca-Tuxpan; y en el kilómetro 126 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec. Los agremiados de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) bloquearon por quinto día consecutivo diversas carreteras del país, en los estados de Veracruz, Nayarit, Michoacán, Baja California y Guanajuato. Rafael Ortiz Pacheco, dirigente de la organización, advirtió: “no vamos a dejar de salir, si desistiéramos ni siquiera podríamos ver a nuestras familias a la cara. (Las aprehensiones de ayer) no nos detienen y si nosotros caemos, pues seguirán otros porque somos más de 200 representantes de Amotac en el país y cada uno tiene instrucciones de que si algo llega a pasar, los demás deben continuar”. Ortiz aclaró que las autoridades deben deslindar las protestas y bloques en carreteras de los transportistas y otras organizaciones sociales e incluso ciudadanos en general en contra del gasolinazo, de los disturbios, robos y actos vandálicos registrados el miércoles contra establecimientos comerciales. Hay evidencia, dijo, que los protagonistas de toda esa violencia fue generada por integrantes del mismo gobierno. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, advirtió a través de su cuenta de Twitter que revocarán los permisos a los transportistas que participen en bloqueos de carretas federales. En tanto, en Colima, cientos de transportistas bloquearon la circulación total de la carretera a Jalipa, principal acceso de vehículos al puerto interior de Manzanillo. En Morelia, Michoacán, alrededor de mil choferes marcharon del monumento a Lázaro Cárdenas a Palacio de Gobierno. En Hidalgo, Tamaulipas, unos cinco mil campesinos agricultores y comerciantes marcharon sobre la carretera nacional México-Laredo, tramo Hidalgo Linares. DE LOS PASILLOS La Comisión de Cambios reportó que este jueves el Banco de México vendió dólares directamente en el mercado cambiario, con el fin de proveer liquidez y atenuar la volatilidad observada en días recientes. No especificó el monto y no descartó la posibilidad de volver a intervenir discrecionalmente en el mercado cambiario en otras sesiones en caso de que se presenten condiciones excepcionales en el mismo… Donald Trump, sigue afectando a México. El presidente electo de Estados Unidos amenazó a la automotriz japonesa Toyota Motor Corp con imponerle un fuerte arancel si construye sus modelos Corolla para el mercado estadounidense en una planta en México. En su cuenta de Twitter escribió: "Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja, México, para construir los autos Corolla para EEUU. ¡DE NINGUNA MANERA! Construya la planta en EEUU si no quiere pagar un gran impuesto en la frontera"… En el enunciado cuyo encabezado señala GOBERNADORES CONTRA GASOLINAZO, por una especie de laguna mental, la cual esperamos sea breve y no repetible en el corto tiempo, se publicó en el último párrafo: "Los integrantes de la Conago se reunirán el lunes próximo con el secretario de Energía, José Antonio Meade…" debiendo decir: Pedro Joaquín Coldwell. Mil disculpas a usted, no a los mencionados.

