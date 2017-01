SI SE LLEVARA ACABO EL JUGUETON 2017

Durante estos tres años, el DIF Municipal y el Ayuntamiento vienen trabajando para lograr la sonrisa de los niños y niñas de Tihuatlán, a través del ´Juguetón 2017´, mismo que de ninguna manera se ´frenará´, a pesar de algunas adversidades que se presentan.

La presidenta del DIF, María Zita Loya, precisó que el único cambio que se viene confirmando es el 8 de enero en la comunidad Lázaro Cárdenas, cuyo evento se realizará a las 11:00 de la mañana, a diferencia de Zacate Colorado, La Bomba, La Concepción, cabecera municipal, Plan de Ayala y Las Palmas, cuya cita es a partir de las 15:00 horas, en los lugares de costumbre.

Manifestó que con el apoyo del alcalde, Gregorio Gómez Martínez, en el próximo ´Juguetón 2017´ se entregarán más de 15 mil juguetes, diversión, rifas de bicicletas, con el propósito de recorrer aquellas comunidades alejadas, cuyos padres de familia no pueden llevar a sus hijos a los lugares sedes.

Recordó que sin el respaldo de la gente altruista, de las mismas autoridades municipales y de la fundación ´Atención de Niños, Ahora y Siempre´, la Caravana de Reyes no se llevaría a cabo, tanto en la cabecera, zona conurbada y en comunidades.

Loya de Gómez refrendó su agradecimiento a cada una de estas personas, mismas que hacen posible que se logre la sonrisa de miles de niños y niñas, los cuales durante estos tres años, han recibido el aliento de las autoridades municipales, por lo que se hace todo un esfuerzo para la organización del evento.

Finalmente, comentó que sin duda el próximo año el recorrido será intenso, pero con mucha emoción, ya que existen comunidades donde los padres de familia no pueden adquirir un juguete para sus hijos, ante la carencia de recursos, es ahí donde se buscará erradicar la tristeza de los pequeñines.”