Son múltiples las quejas contra la tarjeta de “Saldazo” de Oxxo en Mérida, ya que los usuarios de estas pseudo tarjetas se quejan de la falta de responsabilidad de Banamex y del mismo Oxxo, pues resulta que no se entrega estados de cuentas, se hacen retiros ficticios y los depósitos a las mismas no se realizan, a pesar de tener un comprobante en mano.

A la tarjeta de Vivian Gómez Rivero le depositaron 2,250 pesos, el 15 de agosto, a las 6:38 de la tarde en un Oxxo del fraccionamiento Yucalpetén, pero la transferencia del dinero no se hizo a la tarjeta 4766 8405 6550 4193. Reclamó en Oxxo y ahí le dijeron, a pesar de que mostró el recibo que indica que el deposito se hizo correctamente, que debía acudir a Banamex.

Llamó al número gratuito de Banamex (018004442669) y le dijeron que ese banco no tiene registrado el número de la tarjeta, que para el banco esa tarjeta no existía. Por medio de Condusef envió una carta a Banamex y el banco contestó, sin ninguna prueba o razón que el resultado era en contra de Vivian, es decir que no le darían los $2,250. Así de simple.

Es un robo descarado de alguien, ya sea de personal del Oxxo o de Banamex, banco que se presta al juego sucio de la cadena de tiendas y en complicidad le roban a la gente y la autoridad no hace nada”, afirmó la afectada.

Ya son cientos las quejas ante la CONDUSEF por este tipo de tarjetas que no dan garantía a los usuarios, quienes ilusionados por tener una fuente de ahorro y operaciones con dinero de una forma más ágil, adquirieron esta tarjeta que aparentemente tiene el respaldo de Banamex y Oxxo, pues sus marcas están impresas en el plástico.

Raúl Magaña, vecino de la colonia Salvador Alvarado reportó que hace una semana realizo un depósito a la tarjeta “Saldazo” de su hermana Valentina, de 2 mil 500 pesos en un “Oxxo”, confiado con recibo en mano le marcó al teléfono celular de su hermana para decirle que el trámite estaba hecho.

Pero para sorpresa de ambos, al hacer el retiro desde un cajero de Banamex, no hay dinero alguno, por lo que se dirigieron a la sucursal del Oxxo pero les dijeron que hablaran a Banamex.

Al no tener respuesta y solo evasivas de Banamex, realizaron la queja ante CONDUSEF, en donde les contestaron que la institución bancaría afirmó que el retiro se realizó y Valentina es una mentirosa.

Para llegar a un arreglo la CONDUSEF recomendó hacer un escrito de conciliación, un trámite que tardaría demasiado tiempo ya que involucra un exceso de tramitología.

Otro caso registrado, es el de Adrián Aranda Hernández quien se dirigió a un cajero automático para retirar su dinero, a través de su tarjeta “Saldazo” ingresó la clave y esperó, pero no salió el dinero.

Solo hizo el ruido de que iba a salir el billete pero nunca salió, pero en su comprobante asomó el retiro por un valor 1,000 pesos. Al hacer la queja al Oxxo, le indicaron que ellos no se hacen responsables, tiene que ser directamente con el banco.

Al realizar la llamada, se lleva la desagradable sorpresa de que la cuenta no existe pero lo curioso es que le llegan todas las promociones a su teléfono con el holograma de Banamex.

Cansado y fastidiado de tanta evasiva, dio por perdido mil pesos que eran parte de la quincena que el señor le cuesta ganar al trabajar más de 12 horas al día.

La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a los usuarios sobre el riesgo de utilizar la tarjeta denominada “Saldazo de Oxxo”, ya que pueden ser objetos de cargos indebidos por la flexibilidad de dicho plástico, bajo el argumento de que se trata de una cuenta anónima.

En un documento emitido por el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace algunas precisiones a los usuarios, luego de infinidad de consultas que se han recibido respecto a este polémico producto manejado tanto por la cadena comercial Oxxo como por el banco Banamex.