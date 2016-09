Alcalde inaugura aulas en Secundaria Técnica

Con una inversión cercana al millón de pesos, el Presidente Municipal de Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes, llevó a cabo hoy la inauguración de dos aulas para el Taller de Electrónica de la Escuela Secundaria Técnica No. 34.

Acompañado de autoridades municipales y padres de familia, el alcalde cortó el listón inaugural de las nuevas instalaciones, las cuales tuvieron una inversión total de 998 mil 283 pesos y están equipadas con mobiliario hecho con madera certificada de la región.

Asimismo, hizo entrega de anteojos a los alumnos del plantel, como parte del programa Ver Bien para Aprender Mejor.

Durante el evento, la directora del plantel, Lidia Hernández Salazar, entregó un reconocimiento al Presidente Municipal, en agradecimiento por el apoyo del Gobierno Municipal para la construcción de estas nuevas aulas.

En su mensaje, Rivera Reyes destacó el interés que durante esta administración se ha puesto en el sector educativo y reiteró el compromiso del Ayuntamiento para seguir invirtiendo en este rubro, además de felicitar a los alumnos e invitarlos a seguir preparándose.

“En esta administración sí estamos comprometidos porque sabemos que no hay inversión mejor que podamos hacer que en la educación… A todos los alumnos de esta institución les digo que no hay un camino corto, no hay un atajo para llegar al éxito, el único camino es a través de la educación”, concluyó el alcalde.