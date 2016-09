PAOLA DOMINGUEZ PRESIDENTA CONSTITUCIONAL 2016-2020

Tomo protesta como alcaldesa Paola Jazmín Domínguez Olmedo, durante el periodo 2016-2020, en el inicio de su discurso manifestó, creer en la democracia, que el que ella sea la presidenta municipal le confiere el poder público, pero no le concede cualidad única de razón, ni de verdad absoluta, la viste de autoridad pero no de prenda de autoritarismo, la ubica en una posición de mando, pero no de imposición, al rendir protesta lo ha hecho plenamente consciente del significado de ese acto, que es cumplir y hacer cumplir las leyes, y obedecer a quien demande, en ese sentido no hay más, se apegara a la ley y obedecerá a su pueblo.

Su gobierno hará alianza con hombres y mujeres, sobre todo con los hombre que creen, luchan y vivan a favor de la igualdad y la equidad de género ni machismo ni hembrismo, como seres humanos simplemente dignidad, defender a capa y espada el derecho de la niñez a una vida sana, alegre, libre de violencia y llena de amor, es ahora que se puede hacer todo para que los niños cuando dejen de serlo recuerden y añoren su infancia en la que fueron felices, este gobierno cuidara que los derechos de la niñez tenga su voz, vida y defensa, confiando plenamente en que todos harán lo que les corresponde para ser una familia de bien, donde viva siempre el bienestar de las y los niños. A la juventud les pide su compromiso, responsabilidad, ideas, creatividad y fuerza, hoy por hoy la juventud es uno de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad, ya que en su entono se ha fraguado un conjunto de circunstancias que condicionan su sano desarrollo y limita su educación y empleo. Con la juventud se compromete a dialogar y a establecer una alianza para potenciar sus conocimientos, desarrolla sus habilidades y fomentar su activa participación en la vida cultural, social y económica del Municipio, y pide hacer la más fuerte alianza entre sociedad y gobierno para que con ello el gran núcleo de los programas y acciones sea la familia, su estabilidad y desarrollo integral, por la familias santiaguenses hagamos todo absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance, y reitero ser una convencida de la democracia y dentro de este gran marco social, se propone iniciar un marco de proceso de consulta ciudadana para que juntos sociedad y gobierno fijen el rumbo, políticas, programas, obras y acciones, que se deben emprender durante esta administración. Dar principal impulso al fortalecimiento de las prácticas democráticas propiciando que las personas participen como actores fundamentales de su propio desarrollo, genera condiciones que mantengan la estabilidad social, asegurarle que la administración pública sea eficiente, eficaz e innovadora y que la transparencia y la rendición de cuentas sean acciones permanentes para fortalecer las capacidades como gobierno y favorecer la participación de la sociedad en un marco de legalidad, solo así se puede expresar un gobierno con resultados, lo única lealtad que le pide a su personal es el compromiso y la lealtad al municipio.